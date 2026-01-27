Alianza Lima lanza potente mensaje tras escándalo por indisciplina: "¡Qué nada nos detenga!"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese al 3-0 ante el Inter de Miami en la Tarde Blanquiazul 2026, Alianza Lima no atraviesa por un buen momento a nivel institucional luego de la grave acusación que llegó desde Argentina. Para colmo de males, en las últimas horas se difundió el rumor que habría otros dos implicados en el hecho además de los ya conocidos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Incluso, se llegó a señalar que Pedro Aquino y Eryc Castillo habrían sido parte de esta escándalo por lo que también serían separadas de manera indefinida. Por suerte, esta versión fue perdiendo peso con el correr de las horas.

Alianza Lima envía contundente mensaje

Ahora, los dirigidos por Pablo Guede buscan dejar atrás todos los hechos extrafutbolísticos por lo que ya buscan centrarse en lo que será el debut en el Torneo Apertura visitando a Sport Huancayo el viernes 30 al mediodía.

Por ello, a través de sus redes sociales, Alianza Lima envió un potente y motivador mensaje a todos sus hinchas dejando en claro que, a lo largo de los años, la institución ha sabido recuperarse de cualquier tipo de situación a través de la unión y que esta no será la excepción.

"La fuerza de este escudo y estos colores, siempre estuvo en la unión. Y cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos. ¡Qué nada nos detenga!", indicaron.

Analizan demandar a los involucrados

Todo hace indicar que a nivel institucional Alianza Lima no se quedará de brazos cruzados tras lo sucedido con tres de sus jugadores en el hotel de concentración en Uruguay. De acuerdo a lo indicado por Eddie Fleischmann, el club ya evalúa la posibilidad de demandar a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Según el periodista, el elenco victoriano buscará resarcir el daño a su imagen cometida por estos elementos a través de fuertes indemnizaciones económicas.

"Alianza está decidido y ya está trabajando una posible demanda penal por daños y perjuicios y administrativa también, o sea, buscando indemnizaciones de alto monto. Está preparando demandas por la afectación a la imagen de Alianza Lima, del club en Uruguay, a la imagen internacional, frente a patrocinadores y frente a la afición", explicó en Ovación.

En resumen, Alianza Lima emitió un contundente mensaje en sus redes sociales en medio de la profunda crisis que atraviesa por la acusación de abuso sexual contra tres de sus jugadores. El club aseguró que en base a unión podrán superar esta complicada situación.