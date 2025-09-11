Perú vs. Portugal: Se definieron los duelos por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú y Portugal se batirán a duelo en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El enfrentamiento entre el equipo nacional y la escuadra europea se llevará a cabo este fin de semana, el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Ahora, se definieron los duelos entre los tenistas de cada selección.

Así están conformados los equipos

Cabe destacar que el conjunto peruano está liderado por el destacado Ignacio Buse, de 21 años, que ahora se ubica en el puesto 122°ATP, Gonzalo Bueno (209.º ATP) y Alexander Merino (117.º en dobles)..

En la otra orilla estará Portugal, que está conformado por Nuno Borges (52.º ATP), Jaime Faria (115.º ATP), Henrique Rocha (170.º ATP), Frederico Ferreira Silva (242.º ATP) y Francisco Cabral (1380.º ATP).

El ganador de esta llave buscará sellar su boleto a los Qualifiers de la Copa Davis 2026, torneo en el que se pondrá en juego la clasificación a las finales de temporada.

Estos serán los duelos

Desde las 4 de la tarde, el primer partido de singles será entre el tenista peruano Gonzalo Bueno, quien se enfrentará al portugués Nuno Borges, este viernes 12 de septiembre.

Posteriormente, ese mismo día, Ignacio Buse, quien ha generado gran expectiva en los fanáticos peruanos debido a que viene de conquistar el Challenger de Sevilla, será el que cierre la jornada del torneo de tenis cuando se enfrente a Jaime Faría.

Desde este viernes.

Transmisión en vivo por TV Perú

🔥🔥🔥#CopaDavis pic.twitter.com/sfszIwixMY — Karem Barboza (@karembq) September 12, 2025

Un día después, el sábado 13 de septiembre, habrá un cotejo doble dicha acción se retomará a partir de las 2 de la tarde La pareja peruana estará conformada por Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas quienes se enfrentarán al par luso integrado por Nuno Borges y Francisco Cabral.

Después, los enfrentamientos que proseguirán serán de individuales. En caso de ser necesario para definir la serie en dos partidos de singles. En primer lugar, Ignacio Buse volverá a la cancha para medirse con Nuno Borges, y finalmente será el turno de Gonzalo Bueno, quien cerrará los duelos frente a Jaime Faria.

Será la gran oportunidad de Perú para buscar una victoria ante Portugal en la Copa Davis que se llevará a cabo este fin de semana, el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, en el Club Lawn Tennis de la Exposición. De ser ganador, el conjunto peruano, liderado por Ignacio Buse, obtendrá su boleto a los Qualifiers. C