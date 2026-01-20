RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Pega la vuelta?

¿Bryan Reyna dejará Belgrano para volver a Alianza Lima? Esto se sabe sobre el presente del 'Picante'

En las últimas horas se conoció de un presunto interés de Alianza Lima por el regreso de Bryan Reyna para la temporada 2026 tras no tener los minutos esperados en Belgrano. Aquí los detalles.

Bryan Reyna tuvo pocos minutos en Belgrano durante el 2025.
20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/01/2026

Alianza Lima pegó la vuelta de Uruguay luego de culminar la pretemporada 2026 y cerrar su participación en la Serie Río de la Plata. En este torneo, los íntimos perdieron dos encuentros y solo ganaron uno por 3-2 ante Colo Colo con goles de Paolo Guerrero, Luis Ramos y Alan Cantero.

¿Bryan Reyna volverá a Alianza Lima?

Tras su vuelta, se conoció que la directiva encabezada por Franco Navarro, analiza la posibilidad de sumar refuerzos tras la ampliación de un cupo más de extranjero y el balance dado por Pablo Guede. Uno de los nombres que comenzó a sonar fue el de Bryan Reyna quien ya sabe lo que es vestir las sedas victorianas.

Además, Alianza Lima cuenta con un porcentaje de su pase tras ser vendido a Belgrano a finales del 2024. Según la información, la necesidad de un extremo habría hecho analizar esta chance ya que también el jugador no tuvo los minutos esperados en el elenco cordobés durante la última temporada.

Sin embargo, desde el interior de la institución victoriana descartaron rotundamente esta posibilidad señalando que en ataque todas las posiciones están cubiertas y que la búsqueda se dará en otro puesto.

Bryan Reyna tendría las horas contadas en Belgrano de Córdoba.
Alianza Lima va en busca de un séptimo extranjero

En la edición del último lunes 19 de enero de Fútbol Champán, se dio a conocer que Alianza Lima no ha cerrado el mercado de pases a pesar de haber concluido con su pretemporada. De acuerdo a la información vertida por el periodista Enrique de la Rosa, Pablo Guede y al área deportiva del club han llegado a la conclusión de que el sétimo cupo deberá ser utilizado en un volante central de nivel.

Esto se da luego que el entrenador argentino sorprendiera a más de uno al utilizar a dos mediocampistas de contención en el último triunfo ante Colo Colo en Uruguay. Además, el nivel mostrado por Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui no fue el esperado por el comando técnico.

"Después de las reuniones, entre toda la parte que ve fútbol en Alianza, van a ir por el séptimo extranjero y el séptimo extranjero va a ser un 6, confirmado. Ya están muy cerca; todavía no se ha filtrado el nombre, seguro durante el día", indicó el hombre de prensa.

En resumen, Bryan Reyna no pegará la vuelta a Alianza Lima a pesar de que su nombre comenzó a sonar como posibilidad en las últimas horas.

