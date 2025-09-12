Sin Garcés ni Zambrano: La inédita defensa que presentará Alianza Lima para recibir a Garcilaso

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima busca dejar atrás la larga pausa por las fechas finales de las Eliminatorias Sudamericanas para volver a meterse de lleno en el Torneo Clausura. Esta vez, los íntimos tendrán que recibir a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m.

La inédita defensa de Alianza Lima

Como se recuerda, entre los partidos de la Selección Peruana, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer las sanciones impuestas a los futbolistas del cuadro íntimo y de Universitario tras el clásico del pasado 24 de agosto.

Alianza Lima fue uno de los más perjudicados ya que Renzo Garcés y Carlos Zambrano fueron suspendidos por cuatro y dos partidos, respectivamente. Por ello, el entrenador Néstor Gorosito mandará al campo de juego de Matute una defensa nunca antes vista en lo que va de la temporada 2025.

En los laterales no habrá mayor sorpresa ya que Guillermo Enrique y Miguel Trauco seguirán en lado derecho e izquierdo, respectivamente. Sin embargo, la zaga central sería integrada por Gianfranco Chávez y por Jean Pierre Archimbaud. El popular 'Chocherita' es volante, pero en Melgar ha jugado como central en una línea de 3 defensores. Por ello, el puesto no le es ajeno por lo que fue elegido por 'Pipo' Gorosito para ser inicialista este sábado.

Alianza Lima sigue entrenando pensando en el Torneo Clausura.

Sin Kevin Quevedo

El resto del equipo también contará con variantes en el sector ofensivo. En el mediocampo, todo hace indicar que habrá que esperar un tiempo más para ver a Pedro Aquino como titular ya que Alessandro Burlamaqui seguirá siendo el único volante ancla acompañado por Sergio Peña y Fernando Gaibor.

Como extremo derecho estará Ercy Castillo, Hernán Barcos como únicos punta y por el extremo izquierdo ingresará Alan Cantero en reemplazo de Kevin Quevedo quien vio la roja en el partido ante Universitario.

Además del once, los blanquiazules podrán contar con el regreso a la lista de convocados de Paolo Guerrero y Piero Cari. Ambos jugadores se recuperaron de sus dolencias que los alejó de los últimos partidos del torneo local por lo que también estarán habilitados para el duelo del próximo jueves 18 de septiembre cuando reciban a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En resumen, Alianza Lima presentará una defensa inédita para el duelo ante Deportivo Garcilaso con Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud.