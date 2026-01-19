Universitario completa su cupo de extranjero tras fichar a joya brasileña Miguel Silveira

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario busca realizar en este 2026 lo hecho en los últimos tres años donde logró el ansiado tricampeonato. Para ello, busca aprovechar todos los cupos de extranjeros disponibles el cual aumento a 7 para la actual edición de la Liga 1.

Miguel Silveira será el nuevo refuerzo de Universitario

En esa misma línea, en las últimas horas se conoció que el club crema tenía todo acordado con el volante brasileño Miguel Silveira quien llegó a ser considerado como una de las joyas del fútbol brasileños hasta algunos años atrás.

Incluso, el periodista Gustavo Peralta precisó que el jugador ya se encontraba en Lima para superar los exámenes médicos de rigor, estampar su firma y luego ser anunciado oficialmente como nuevo integrante de Universitario.

Este futbolista de 22 años llegó a tener una clausula de recisión en Fluminense de 35 millones de dólares debido al talento que mostraba. Sin embargo, con el correr de los años su carrera se fue desvaneciendo hasta llegar al Albirex Niigata de Japón en el 2025.

En la última temporada, Miguel Silveira no logró la continuidad deseada para ya que solo jugó 10 encuentros a lo largo del año y al final el club perdió la categoría. Ahora, Álvaro Barco y la directiva merengue le brindarán una nueva oportunidad para reflotar su carrera y dar el salto que esperaba.

Miguel Silviera será nuevo jugador de Universitario.

¿Se va o no se va César Inga?

Mientras unos llegan, todo hacía indicar que César Inga estaba próximo a partir al extranjero tras alcanzar un acuerdo con Kansas City de la MLS. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la operación se había estancado debido a diferencias en el contrato que parecían haber sido zanjadas.

"Si bien sigue todo acordado entre la U y Kansas City (pero aún no se materializa en firma), el problema pasa porque se está lejos en la negociación sobre las condiciones del contrato del jugador en sueldo y demás detalles. Kansas aduciría que invirtió más de lo previsto en la propuesta por la compra del pase y eso hace que su presupuesto se reduzca. ¿Está caído? Desde el entorno de Inga señalan que no y esperan llegar a un punto medio con el club de la MLS o activarán las otras opciones del Watford o Grecia", indicó Gustavo Peralta.

En resumen, Universitario sumará al brasileño Miguel Silveira como su último refuerzo de cara a la temporada 2026. El futbolista de 22 años buscará reflotar su carrera ya que fue considerado hace un tiempo atrás como una de las joyas de su país.