Universitario perdió por la mínima en segundo amistoso disputado con la Universidad de Chile

A puertas cerradas, se realizó un segundo partido amistoso entre Universitario de Deportes y la Universidad de Chile en el estadio Monumental. A diferencia de lo ocurrido en la Noche Crema, esta vez el resultado fue a favor del cuadro del país vecino, que se impuso por 1 a 0.

En tiempo reducido

Para este compromiso, se pactó un tiempo reducido y se disputaron solo 25 minutos por tiempo. A través de sus redes sociales, el conjunto chileno dio a conocer del resultado que fue favorable para sus jugadores, con un triunfo por la mínima.

"En dos tiempos de 25 minutos, nuestro equipo se llevó la victoria por 1-0 tras una gran jugada colectiva que finalizó Juan Martín Lucero con un mano a mano y que la defensa crema no pudo despejar", indica la publicación en X de la 'U' de Chile.

Las imágenes muestran a ambos equipos con ropa de entrenamiento, lo que da muestra de que fue un compromiso pactado entre ellos sin mayores formalidades. Ante la falta de un pronunciamiento por parte del cuadro crema, se desconoce cuál fue la oncena que el director técnico Javier Rabanal mandó al campo de juego.

Universitario brilló en su noche

En la presentación del plantel 2026, el cuadro merengue se impuso con autoridad por 3 a 0 a la 'U' de Chile. El vigente tricampeón convenció a sus hinchas con muestras de un equipo que ha mantenido su base de los últimos años y con algunos refuerzos que potenciarán más al conjunto.

Los goles fueron anotados por Martín Pérez Guedes, Alex Valera y José Rivera, en una goleada que marcó la superioridad del equipo de Javier Rabanal, que mostró eficiencia en defensa y contundencia en ataque. Este encuentro, aunque amistoso, extiende la imbatibilidad de Universitario en condición de local.

Debut oficial de la 'U'

La liga1 comenzará oficialmente el próximo viernes 30 de enero con la primera jornada, en la que el equipo de Ate debutará frente a ADT de Tarma en el estadio Monumental. Para la segunda fecha deberá salir de Lima y visitar a Cusco FC en el estadio Garcilaso de la Vega.

Universitario de Deportes disputó un segundo amistoso ante la Universidad de Chile, aunque esta vez con un resultado adverso. El equipo de Javier Rabanal cayó por 1 a 0 en un encuentro a puertas cerradas en el estadio Monumental, con el solitario gol marcado por Juan Martín Lucero