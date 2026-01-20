'Esto es guerra' vuelve a la TV con programa especial: Se revela la FECHA de estreno de su nueva temporada

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa de competencia vuelve a la televisión. 'Esto es guerra' (EEG) reveló la fecha de estreno de su nueva temporada 2026 con un programa especial, sin la conducción de Renzo Schuller y sin Peter Fajardo detrás de la producción del reality.

EEG regresa sin Renzo Schuller y Peter Fajardo

Hace solo unos días, Renzo Schuller sorprendió a sus seguidores al revelar que no iría más en la conducción del programa 'EEG', poniendo fin a un ciclo que lo marcó como presentador en la televisión nacional y tras más de 15 años en los realities. Según precisó, la decisión se da tras evaluar que el próximo año emprenderá nuevos proyectos, de los que en el futuro irá dando mayores detalles.

En su mensaje de despedida, Renzo Schuller agradeció tanto a los seguidores de 'Combate' como a los de 'Esto es Guerra', reconociendo el respaldo recibido durante más de una década y media.

"Yo vengo trabajando en realities de competencia, empezando por 'Combate', hace más de 15 años tal vez, ya no sé, ya perdí la cuenta con sus pausas. (...) Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', (gracias) por acompañarme durante todo este tiempo. Estaré haciendo otras cositas que ya les iré contando y otras cosas de las que me enteraré más adelante", precisó.

Sin embargo, no es la única salida que ha dejado en shock a los fanáticos de 'EEG', ya que, como se recuerda, el productor Peter Fajardo también se retiró para emprender nuevos proyectos digitales de la mano de María Pía Copello.

¿Cuándo se estrenará nueva temporada de EEG?

En medio de las salidas de dos figuras emblemáticas del programa, 'Esto es guerra' lanzó un video promocional anunciando que regresa este 2026 completamente renovado con nuevos participantes y conductores. Asimismo, en voz en off, en el material audiovisual, se logra conocer cuál será la fecha de estreno de la nueva temporada con un programa especial.

"Esto es guerra 2026 14 años. Polémicas, renuncias, guerreros que no fueron renovados, cambio de conductores, nuevo productor. ¿Cuándo comienza la temporada? Descúbrelo, miércoles 21 de Enero, 8:20 p.m. ¡EEG: Desafío 14, la Previa!", se escucha en el video compartido en las redes sociales.

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos del programa de competencia no tardaron en aparecer y barajear los nombres de los posibles conductores del reality show: ¿Volverá su formato original de 'cobras' y 'leones' con Mathías Brivio y Johanna San Miguel? Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles de quiénes llevarán la batuta de 'EEG' este 2026.

Es así como se reveló que 'Esto es guerra' regresa renovado este 2026 tras presentarse el nuevo avance de su temporada 2026, manteniendo a la expectativa de quiénes estarán detrás de la conducción y los participantes del reality.