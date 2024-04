Yoshimar Yotún asegura que la 'U' no es competencia para Sporting Cristal: "Es contra nosotros mismos"

23/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, aseguró no consideran que Universitario de Deportes ('U') sea el rival a vencer en el Torneo Apertura.

En conferencia de prensa, 'Yoshi' analizó la victoria ante Cusco FC y rescató que esos tres puntos les permiten ser líderes del campeonato local. No obstante, manifestó que tienen competir con ellos mismos para poder sostener el nivel y llevarse el primer torneo del año.

"Nosotros estamos en Sporting Cristal y sabemos que tenemos que pelear los primeros lugares. La competencia más que sea con la "U" es contra nosotros mismos de ir paso a paso, partido a partido, siempre en los entrenamientos una competencia sana, para ponérsela difícil al profe y ver quien juega el fin de semana", declaró.

Asimismo, Yotún aseveró que están mentalizados en mejorar cada día y no están pensando en los resultado que puedan conseguir los dirigidos por Fabián Bustos.

"Más que tener una presión porque el rival nos pasa por dos y eso, la competencia es con nosotros. Cada día mejorar y creo que el equipo se siente bastante bien. Hoy estamos puntos, pero aún faltan fechas y tenemos que seguir adelante", agregó.

Se pronunció un viejo conocido

En una reciente entrevista con TNT Sports, Tiago Nunes se refirió a su experiencia en la Florida como una agradable, pero que no renovó con Cristal por cuestiones personales.

"Yo tuve una buena primera experiencia fuera de mi país que fue en Perú, dirigiendo a Cristal por un año. Tuve la oportunidad de renovar por uno más. Tuve que regresar a Brasil por temas personales, y también por algunas cuestiones que yo veía que a corto plazo yo no conseguiría cambiar ahí, en el fútbol peruano", explicó.

Los comentarios de Nunes hacen referencia a aspectos con los que no escondió su incomodidad cuando dirigió en Perú. Por ejemplo, el arbitraje, con el que tuvo varios problemas y reclamos. Estos problemas no le gustaron nada al técnico brasileño, que al no ver una solución ante la problemática, decidió salir del país.

"Tal vez me costaría más tiempo adaptarme. Yo soy un tipo que le gusta trabajar a largo plazo, pero también me gusta ver resultados inmediatos. Soy un poco impaciente en ese sentido. Entonces, cuando veo que no hay la oportunidad de conseguir algo importante dentro de un determinado tiempo, no hay sentido de continuar", agregó.

