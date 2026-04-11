Elecciones 2026: Peruanos en Australia y Japón continúan votando tras el inicio de la jornada electoral en el extranjero

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El proceso democrático sigue su curso con éxito en las sedes de Sídney y Tokio, donde cientos de connacionales ejercen su derecho ciudadano. Este despliegue en Oceanía y Asia reafirma la participación en las Elecciones Generales 2026. Tras la apertura de las primeras mesas, el turno fue para las sedes ubicadas en Canberra, Brisbane y Nagoya.

La diferencia horaria permite que el padrón electoral peruano mantenga una actividad constante durante toda la madrugada. Según el diario oficial El Peruano, los votos registrados en estas ciudades del exterior reflejan un compromiso cívico notable. La organización en los consulados garantiza que los ciudadanos sigan sufragando sin mayores contratiempos en este proceso.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | ¡El voto peruano sigue avanzando por el mundo! Nuestros compatriotas ya vienen ejerciendo su derecho al voto en Sídney, Canberra, Melbourne y Tokio, en una jornada que se desarrolla con orden y compromiso. El trabajo coordinado y la gestión de... pic.twitter.com/GKA6JcL7zm — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 11, 2026

Participación en el continente asiático

"Los locales de votación en ciudades como Canberra, Sídney y Brisbane son los siguientes en abrir", reportó el medio oficial sobre la jornada. El flujo electoral continúa activamente en naciones estratégicas como Japón y Corea del Sur.

En las sedes de Tokio y Nagoya, la afluencia de votantes se mantiene firme desde las primeras horas. Los electores peruanos residentes en tierras niponas cumplen con el deber de elegir a sus nuevos Senadores y Diputados PEX.

El despliegue logístico internacional permite que miles de compatriotas se sientan conectados con el futuro político nacional. Esta participación masiva en Asia es fundamental para consolidar la legitimidad de los resultados en este distrito electoral especial.

🗳️🇵🇪#TuVotoCruzaFronteras | ¡El Perú ya empezó a votar en el mundo! Desde Wellington, Nueva Zelanda, se registró el primer voto de un peruano en el exterior, marcando el inicio de esta jornada electoral. pic.twitter.com/8iB3qUNuKT — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 11, 2026

Nueva Zelanda y sus elecciones

Es importante recordar que este despliegue mundial comenzó originalmente en Wellington y Auckland hace pocas horas. Aquellos locales fueron los pioneros en recibir los primeros votos, marcando la pauta para el resto de los comicios en el exterior.

La Cancillería monitorea el desarrollo de la votación para asegurar que cada acta sea contabilizada correctamente. Se espera que los primeros resultados oficiales del extranjero lleguen al país durante el transcurso de la tarde del domingo electoral.

Es vital que los ciudadanos sigan las recomendaciones consulares para evitar aglomeraciones en los centros de votación. El compromiso de los peruanos en el extranjero fortalece la democracia y asegura una representación justa en las Elecciones Generales.

Las votaciones en el extranjero demuestran el fuerte compromiso cívico de la comunidad migrante que busca participar en las decisiones nacionales. La jornada en Australia y Japón marca el camino para el resto del mundo en estos comicios.

Es fundamental que cada ciudadano acuda a sus locales de votación para garantizar una representación justa de los Peruanos en Nueva Zelanda Australia Japón dentro del nuevo sistema legislativo bicameral del país.