JNE supervisa la llegada del material electoral del extranjero

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) verificó la llegada del material electoral usado en las Elecciones Generales 2026 para el voto extranjero. Esta supervisión tiene como finalidad asegurar la correcta recepción en el país.

Comunicado del JNE

Asimismo, el JNE a través de su cuenta de X, informó que el material llegó a la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Centro 1 donde iniciaron las labores logísticas para su distribución.

El JNE fiscalizó el arribo del material electoral (actas, cédulas, etc.) procedente de diversos países, tras la jornada del 12 de abril como parte de las Elecciones Generales 2026. El material llegó a la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lima Centro 1. pic.twitter.com/rSJ4zDZHsy — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

En este proceso electoral dado en el extranjero incluyó a más de un millón 192 mil peruanos residentes en distintos países, quienes estuvieron habilitados para votar.

Asimismo, para facilitar su participación, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó con 114 consulados peruanos en todo el mundo. En total, se establecieron 2,497 mesas de votación en el exterior, permitiendo a los ciudadanos peruanos a ejercer su derecho al sufragio sin importar su ubicación.

Variación de horarios

Además, debido a las diferencias horarias, los peruanos en el extranjero comenzaron el proceso electoral en momentos distintos al de los votantes en Perú.

Por ejemplo, en Nueva Zelanda las mesas de votación se abrieron 17 horas antes que en el país. Esto permitió a los residentes a votar el sábado 11 de abril a las 14:00 horas, hora peruana.

En otros lados, como, Australia y Japón, los primeros ciudadanos en votar lo hicieron a las 16:00 y 17:00 horas de Perú, respectivamente.

Participación mundial

Este esfuerzo coordinado garantizó la participación de los peruanos fuera del país en un proceso electoral crucial, haciendo énfasis en la importancia de la inclusión de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

La supervisión del material electoral por parte del JNE y la organización de las mesas de sufragio en el exterior reflejan el compromiso del Estado peruano con la transparencia y el buen desarrollo de las elecciones.

Finalmente, el proceso electoral 2026 en el extranjero permitió la participación de más de un millón 192 mil peruanos, gracias a la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y 114 consulados peruanos alrededor del mundo.

La instalación de 2,497 mesas de votación, adaptadas a las diferencias horarias de cada país logró que peruanos en lugares lejanos como Nueva Zelanda, Australia y Japón pudieron votar en horarios distintos a los de Perú, garantizando la cobertura.

La supervisión del material electoral utilizado en las Elecciones Generales 2026 por parte del JNE y la correcta organización reflejan el compromiso del Estado peruano con la transparencia y la correcta ejecución de las elecciones.