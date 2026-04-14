Elecciones 2026: Avanza País sugiere que hubo fraude y exige renuncia de jefes de ONPE y JNE

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El escenario político peruano se tensiona aún más tras las elecciones del 12 de abril de 2026. El partido Avanza País difundió un comunicado en el que sugiere la existencia de un fraude electoral y exige la renuncia inmediata de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y de Roberto Burneo Bermejo, presidente del JNE.

El pronunciamiento se suma a las críticas por las fallas logísticas que afectaron a miles de votantes y coincide con la reciente presentación de Corvetto en el Congreso para responder sobre el caso.

El comunicado de Avanza País

En el documento, Avanza País sostiene que, aunque no obtuvo respaldo mayoritario en las urnas, no puede permanecer ajeno a lo que considera un "inminente fraude" orquestado con anticipación para favorecer a opciones de izquierda radical.

Señala que la ONPE y el JNE están deslegitimados y exige que sus autoridades den un paso al costado antes de la segunda vuelta, proponiendo que sean reemplazados por profesionales "íntegros".

El comunicado, fechado este martes 14 de abril, recuerda que el partido ya se había mostrado firme en momentos de crisis institucional, como durante el intento de golpe de Pedro Castillo, y ahora busca posicionarse como defensor de la democracia frente a lo que califica como irregularidades.

Las elecciones del 12 de abril estuvieron marcadas por la suspensión de más de 200 mesas de sufragio en Lima Sur y otras regiones debido a la falta de material electoral. La ONPE atribuyó el problema a la empresa contratada para la distribución, Servicios Generales Galaga, que incumplió con la entrega de vehículos y materiales.

El JNE dispuso la ampliación del sufragio hasta el lunes 13 de abril para garantizar el derecho al voto de los afectados. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación por presunta comisión de delitos contra el derecho al sufragio, aunque descartó indicios de fraude generalizado.

Piero Corvetto respondió ante el Congreso

Este martes el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, acudió a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder por las fallas del proceso, donde reconoció errores logísticos y pidió disculpas, pero insistió en que se trató de un hecho "muy puntual" que "no se volverá a repetir".

Asimismo, negó que la jornada del domingo pueda calificarse como irregularidad o fraude, defendiendo la transparencia del proceso y recordando que los personeros de los partidos cuentan con copias de las actas que respaldan los resultados.

El comunicado de Avanza País intensifica la presión política sobre las autoridades electorales, en un contexto ya marcado por denuncias y cuestionamientos. Mientras tanto, la intervención de Corvetto en el Congreso busca contener la crisis institucional, reafirmando la transparencia del proceso y prometiendo que las fallas no se repetirán.