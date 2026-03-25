Jonathan Maicelo es ampayado besando a exconductora de TV en discoteca

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las cámaras no perdonan y esta vez captaron a Jonathan Maicelo en un momento que no pasó desapercibido. El exboxeador fue ampayado besando a una exconductora de TV en una discoteca, una escena que encendió las redes sociales y volvió a poner su vida amorosa en el ojo público.

Jonathan Maicelo es ampayado con exconductora

Todo ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando Jonathan Maicelo fue captado dentro de una discoteca en actitud bastante cercana con una joven influencer.

Las imágenes, difundidas por el podcast Q'Bochinche, muestran al también empresario compartiendo en un box privado, donde no solo conversaban, sino que también protagonizaban un beso que no tardó en viralizarse.

La joven en cuestión es Dayana, una exconductora de televisión que tuvo presencia en la pantalla chica en Arequipa durante 2021 y que actualmente se desempeña como creadora de contenido en redes sociales.

En los videos difundidos, se le ve abrazando al exboxeador mientras ambos disfrutan de la noche, en un ambiente relajado pero claramente cercano.

La cosa se puso intensa en internet por los años que se llevan: Jonathan ya cumplió 42 y ella apenas 29. Esa brecha de 13 años saltó a la vista rápidamente.

Jonathan Maicelo y su historial amoroso

Tras la difusión de las imágenes, los seguidores no tardaron en atar cabos. En redes sociales, Dayana ya había compartido algunas fotografías junto a Jonathan Maicelo y personas de su entorno, lo que evidenciaría que no sería la primera vez que pasan tiempo juntos.

Por su parte, el exboxeador también alimentó las especulaciones al publicar, el 24 de marzo, una historia en la que se observa su mano junto a la de una mujer dentro de su vehículo. Esto llevó a muchos a pensar que entre ambos existiría un vínculo que va más allá de una simple salida.

Este episodio ha generado aún más polémica debido a que, meses atrás, Jonathan Maicelo había presentado públicamente a otra pareja. En mayo de 2025, el exboxeador apareció junto a una joven identificada como Lucero en el programa La noche habla, luego de su paso por El valor de la verdad.

Antes de ello, también mantuvo una mediática relación con Samantha Batallanos, la cual terminó en medio de una polémica tras una denuncia por parte de la modelo.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes, mostraron a Jonathan Maicelo besando a una exconductora de TV en una discoteca, reavivando así el interés por su vida amorosa y generando todo tipo de comentarios entre sus seguidores.