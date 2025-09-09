Hugo García deja en shock al confesar que pudo ser víctima de un tiburón: "Me ha dejado frío"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exchico reality Hugo García vivió un momento que jamás olvidará durante sus vacaciones en Australia. El modelo disfrutaba de las playas paradisíacas y del sol radiante, pero todo cambió cuando se enteró de que, muy cerca de donde pensaba surfear, ocurrió un ataque de tiburón.

Hugo García se salva de tiburón en Australia

Hugo García viajó hasta Australia con la idea de desconectarse, disfrutar de nuevas experiencias y llenarse de energía positiva. Tras correr su primera maratón en la imponente Ópera de Sídney, decidió aprovechar su estadía para lanzarse a las olas y probar suerte con el surf.

Todo iba perfecto, con playas hermosas de fondo, sol abrazador y una vibra de vacaciones soñadas. Sin embargo, mientras se alistaba para entrar al mar, recibió un mensaje que le heló la sangre.

Su amiga Brissa Málaga le envió un video con una noticia impactante. Un ataque de tiburón había ocurrido en la playa vecina, justo al lado de donde él pensaba ingresar al agua. Una persona perdió la vida y la tensión se apoderó del ambiente.

Fue en ese instante que Hugo García tomó conciencia de lo cerca que había estado del peligro: "Me acaba de escribir Brissa Málaga mandándome un video donde dicen que hubo un ataque de tiburón y una persona ha muerto en la playa que está al lado de donde nos íbamos a meter a correr".

"Te juro que el destino hace que las cosas pasen por algo. Ya no me meto ni*** a correr", agregó el exintegrante de Esto es guerra.

Hugo García reflexiona tras susto

El exintegrante de Esto es guerra no dudó en expresar lo mucho que la noticia lo sacudió. Para él, no se trató de una simple coincidencia, sino de una señal que le hizo reflexionar sobre la vida.

"Gente, hago una pausa para contarles algo que me acabo de enterar y que me dejó frío. Realmente creo que Dios y el destino saben cuándo, cómo y por qué suceden las cosas. (...) ¡No te creo! Suerte que no fuimos a correr", escribió.

El exchico reality Hugo García pasó de disfrutar de las playas paradisíacas de Australia a enfrentar una gran angustia y un susto enorme tras enterarse de un ataque de tiburón muy cerca del lugar donde iba a surfear tranquilamente.