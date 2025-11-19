Angie Jibaja rompe su silencio tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá: "Eso me hace daño"

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Jibaja se encuentra nuevamente en el paredón mediático esta vez por un escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su madre e inclusive ir a vivir junto a él. Ahora, la exmodelo ha salido al frente para romper su silencio y aclarar lo que sucedió.

Angie Jibaja rompe su silencio

Todo hace indicar que el vínculo entre la siempre polémica exchica reality y su madre, Maggie Liza, atravesaría un momento lúgubre en el que su hija fue sindicada de haber iniciado una relación sentimental con quien pareja de la señora.

Cabe señalar que esta noticia, fue difundida en un inicio por la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, quien recurrió a sus redes sociales para soltar esta 'bomba' lo que ocasionó debate y especulaciones no solo en el país sureño, sino también repercusión en el Perú.

Tras ello, la popularmente conocida como 'la chica de los tatuajes' decidió pronunciarse este miércoles 19 de noviembre y defenderse de dicha acusación que la tiene en el ojo del huracán en el ambiente farandulero nacional.

En diálogo con un programa televisivo de espectáculos, Jibaja salió al frente, pero no precisamente para desmentir ni afirmar las acusaciones en su contra, sino por lo contrario aseguró que este nuevo escándalo que enfrenta lo dejará en manos de Dios.

"La verdad que todo se lo voy a dejar a Dios nomás, a Jehová porque si no me pongo mal, me pongo mal, me pongo triste y eso me hace daño", expresó. Esta respuesta evasiva deslindó que Angie se encuentra atravesando una inestabilidad emocional.

Entre la rehabilitación y la fe

Vale indicar que la progenitora de la exmodelo no ha realizado declaraciones públicas respecto a este conflicto. Sin embargo, en anteriores entrevistas, se ha mostrado preocupada por el bienestar emocional de su hija y lamentó que en la actualidad se encuentre distanciada de sus nietos.

En tal sentido, Angie Jibaja está envuelta de nuevo en esta controversia familiar, en un momento en el que atraviesa un proceso de rehabilitación y de búsqueda de la fe.

Durante su participación en el programa de espectáculos chileno 'Primer Plano', la 'chica de los tatuajes' confesó que se encuentra en una etapa de su vida en el que ha decidido dejar atrás los excesos y que busca tener una buena relación con sus hijas.

Como vemos es en este contexto en el que Angie Jibaja se encuentra de nuevo en el ambiente controversial al ser acusada de ahber iniciado una relación con la pareja de su madre e irse a vivir con él.