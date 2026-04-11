Tula Rodríguez impacta al revelar el inesperado motivo por el que no votará en las Elecciones 2026

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mientras el país se prepara para una jornada clave con las Elecciones 2026, Tula Rodríguez acaparó miradas al revelar que no participará en este proceso, una confesión que despertó de inmediato la curiosidad de sus seguidores, por lo que la conductora decidió contar el inesperado motivo que la llevó a tomar esta decisión en un momento decisivo.

¿Por qué Tula Rodríguez no votará?

A casi nada de las Elecciones 2026, Tula Rodríguez sorprendió al contar que no podrá cumplir con su deber cívico este domingo 12 de abril. La revelación llegó directamente desde sus redes sociales, donde explicó con total sinceridad los motivos de su ausencia.

"Viene un fin de semana complejo, de votaciones, lamentablemente no voy a poder votar, no estoy en Perú", confesó la actriz, dejando en claro que su situación no le permitirá participar del proceso electoral.

Lejos de tratarse de una decisión improvisada, todo responde a un viaje previamente programado junto a su hija Valentina, quien está iniciando una nueva etapa fuera del país. Según contó, su prioridad fue acompañarla en este momento tan importante.

"Tenía que venir a dejar a Valentina, a instalarla y justo calzó en las mismas fechas de las elecciones", explicó, evidenciando que el cruce de fechas fue inevitable.

Aun así, Tula no fue ajena a la coyuntura y expresó su preocupación por el futuro del país. "Ojalá que quien entre pueda llevar bien al país porque nos conviene a todos tener puestos de trabajo, poder expresarnos libremente, poder vivir en armonía", señaló.

Además, dejó abierta la posibilidad de participar en una eventual segunda vuelta, lo que demuestra que, pese a su ausencia, sigue atenta al panorama político.

Tula se quiebra por viaje de su hija

Días antes de emprender el viaje, Tula Rodríguez ya había adelantado lo difícil que sería este proceso. En un video compartido en sus redes, habló sobre la partida de su hija Valentina con un mensaje cargado de emociones encontradas.

"Este es un video difícil... estoy contenta, pero no sé si realmente lo estoy", confesó, reflejando la mezcla de orgullo y tristeza que siente al verla dar este gran paso.

Pese a todo, también se mostró optimista sobre el futuro de Valentina. "Estoy segura de que le esperan cosas maravillosas", agregó, reafirmando su apoyo incondicional.

De esta manera, Tula Rodríguez terminó aclarando por qué no votará en las Elecciones 2026, explicando que su ausencia se debe a un viaje al extranjero para acompañar a su hija en el inicio de sus estudios.