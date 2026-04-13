Elecciones 2026: Samahara Lobatón sale de 'La Granja VIP' para votar y le gritan "mentirosa"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de las Elecciones General 2026, Samahara Lobatón dejó momentáneamente el encierro de La Granja VIP para cumplir con su deber cívico. Sin embargo, todo terminó convirtiéndose en un momento incómodo, luego de que la influencer fuera blanco de gritos en su contra, donde le dijeron "mentirosa" y "cizañosa" mientras se encontraba en la vía pública.

Samahara Lobatón se presenta a votar

La semana pasada la producción de La Granja VIP, reality de Panamericana Televisión, autorizó a sus participantes a abandonar temporalmente el programa para acudir a votar. La medida alcanzó a casi todos los concursantes, quienes salieron del encierro para participar en las Elecciones 2026.

Entre ellos, la presencia de Samahara Lobatón fue una de las más comentadas. Las cámaras del espacio siguieron de cerca su recorrido, registrando cada momento desde que dejó el set hasta su traslado al centro de votación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su salida en sí, sino lo que ocurrió cuando tuvo contacto con el público.

Samahara Lobatón recibe fuertes calificativos

Mientras caminaba en plena vía pública, un grupo de personas se acercó a Samahara Lobatón. Algunos le mostraron apoyo, pero otros no dudaron en lanzarle fuertes calificativos, generando una escena tensa que quedó registrada en video.

"¡Mentirosa, todo el Perú sabe que eres una mentirosa, cizañosa! El team reales está fuerte. ¡Samahara mentirosa, eres una mentirosa, todo el Perú se ha dado cuenta!", se escucha en las imágenes difundidas en redes sociales.

Ante los gritos, la hija de Melissa Klug reaccionó con una risa nerviosa y evitó confrontar directamente a quienes la increpaban. Segundos después, ingresó rápidamente al vehículo que la trasladaría de regreso al reality, cerrando así el incómodo episodio.

Este momento se da en medio de la polémica participación de Samahara Lobatón en La Granja VIP, donde forma parte del llamado "team víboras", grupo que ha protagonizado varios enfrentamientos dentro del reality.

Además, en los últimos días, Samahara Lobatón ya había estado en el centro de la polémica por discusiones con otros participantes como Pamela López, Paul Michael y Shirley Arica, lo que generó críticas en redes sociales.

De esta manera, durante las Elecciones Generales 2026, Samahara Lobatón salió de La Granja VIP para cumplir con su deber cívico, pero su presencia en la vía pública terminó marcada por los gritos de "mentirosa" que recibió. El momento, registrado por las cámaras y difundido en redes sociales.