Karina y Timoteo regresan, pero esta vez para brillar en el cine con la película 'Mi mejor enemiga'

La dupla que marcó la infancia de muchos vuelve a dar de qué hablar. Karina y Timoteo regresan, pero esta vez para brillar en el cine con Mi mejor enemiga, una película que promete divertir y emocionar a grandes y chicos. Si quieres saber la fecha de estreno, aquí te lo contamos todo.

Timoteo y Karina en película 'Mi mejor enemiga'

Karina Rivera y Timoteo no han dejado de trabajar juntos durante los últimos años, pero esta vez la noticia emociona el doble.

Ambos darán el salto a la pantalla grande con Mi mejor enemiga, película que se estrena este 5 de febrero y que marca el regreso del dragón más querido de la televisión peruana en un formato completamente nuevo.

En conversación con La República, Ricardo Bonilla, el actor detrás de Timoteo, no ocultó su felicidad por esta incursión cinematográfica, que además coincide con los 31 años del personaje.

La idea, según contó, es conectar directamente con la nostalgia de quienes crecieron viéndolo todas las mañanas en la televisión. "Nunca me imaginé que Timoteo podía llegar tan lejos o que podía durar tanto", comentó Ricardo Bonilla.

Ricardo Bonilla recordó que cuando nació Timoteo, pensó que sería algo pasajero. A lo mucho, una temporada. Sin embargo, el tiempo le demostró todo lo contrario. El dragón no solo se quedó, sino que se convirtió en un símbolo de la infancia y de la televisión peruana.

"En televisión, Timoteo estuvo cerca de 14 años y, ahora, haber vuelto con el personaje, también ha sido una satisfacción porque apelas al recuerdo de la gente y el cariño de los chicos del ayer. Yo me siento feliz con el personaje", señaló.

¿Qué hicieron Karina y Timoteo en la película?

En Mi mejor enemiga, Timoteo y Karina participan con un cameo que, según Ricardo Bonilla, fue grabado en una comisaría y terminó siendo tan divertido como emotivo.

Aunque evitó dar mayores detalles para no arruinar la sorpresa, sí dejó en claro que la experiencia fue especial para ambos. "El haber llegado a hacer un cameo de Karina y Timoteo dentro de la película es emocionante tanto para Karina como para mí", añadió.

Timoteo seguirá encantando al público

Lejos de pensar en despedidas, Ricardo Bonilla aseguró que no tiene intención de colgar el traje del dragón. Mientras el cuerpo aguante, Timoteo seguirá apareciendo donde el público lo quiera ver.

"Yo ahorita no tengo intenciones por el momento de dejar a Timoteo. Siempre he dicho que Timoteo puede seguir siempre y cuando el cuerpo me lo permita. Yo sigo con fuerzas", manifestó.

Así, Karina Rivera y Timoteo volverán a conquistar a grandes y chicos con su llegada a la pantalla grande en Mi mejor enemiga, una película que combina diversión, emoción y nostalgia para quienes crecieron acompañándolos.