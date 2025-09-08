Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco cuando recién empezaban su relación, según Vanessa Pumarica

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que parecía un cuento bonito entre Christian Cueva y Pamela Franco tuvo su lado oscuro desde el inicio. Así lo aseguró Vanessa Pumarica, quien reveló que el futbolista le fue infiel a la cantante cuando la relación apenas despegaba.

¿Cueva le fue infiel a Pamela Franco?

La historia se desata en una entrevista para La noche habla, donde la mejor amiga de Pamela Franco no se guardó nada. Vanessa Pumarica recordó claramente esos días en que la cumbiambera "sufría y lloraba" por la actitud de Christian Cueva: "Él le decía cosas que no eran verdades y ella, pues, en ese momento, sufría y lloraba".

Según contó, Christian Cueva le decía cosas que no eran verdad y la llenaba de promesas que nunca cumplía — una especie de guion de novela que, en la vida real, terminó dejando a la cumbiambera hecha un mar de lágrimas.

Tras hacerse pública esa información justo cuando atraviesan su mejor momento, Pamela Franco reapareció en redes sociales con una publicación desgarradora, recordando aquella ocasión en la que Christian Cueva le hizo un tremendo desplante al negarse a subir al escenario con ella.

La cantante, visiblemente conmovida, compartió un fragmento de la letra que interpretó al desamor, gesto que para muchos significó una clara exposición de su propia situación sentimental.

"Te juro que nadie mas te amara como yo mas hoy, por ti mi pecho arde porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti, mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto", se puede escuchar en un cover de 'Mi amor secreto', de Marco Antonio Solis.

Pamela Franco admitió no ser la única

El testimonio de Vanessa Pumarica trae a la memoria otra polémica entrevista. En febrero de 2024, Pamela Franco estuvo en el programa Mande quien mande, donde confesó, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, que nunca fue la única pareja de Christian Cueva.

"Yo no era la cuarta, era la sexta, cuando me enteré de que había otras chicas además de mí fue cuando decidí empezar a alejarme, no podía seguir ahí", relató Pamela Franco en esa ocasión.

Así, lo que contó Vanessa Pumarica vuelve a poner en el ojo público la relación de Christian Cueva y Pamela Franco. Aunque todo pintaba como un romance perfecto desde el inicio, la verdad fue otra, ya que según la amiga de la cantante, el futbolista fue infiel en los primeros pasos de la relación.