Christian Yaipén llora de emoción al ver a su hijo debutar en 'Luz de Luna 4': "Estoy muy feliz"

El cantante Christian Yaipén no pudo contener la emoción al ver a su hijo Sebastián Yaipén debutar en la serie Luz de Luna 4 transmitida por América TV. Entre lágrimas y orgullo, el líder del Grupo 5 compartió con sus seguidores lo feliz que se siente por este momento tan especial en la vida de su pequeño.

Christian Yaipén llora al ver actuar a su hijo

Durante la emisión de la cuarta temporada de la telenovela Luz de Luna, Christian Yaipén no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo en la pantalla grande. En su cuenta oficial de Instagram, el líder del Grupo 5 compartió un video donde confesó: "Solo me la pasé llorando".

El motivo de tanta emoción fue la interpretación de Sebastián Yaipén, primogénito del líder del Grupo 5, quien apareció en la serie como el pequeño 'León de la Cumbia'.

Las escenas recreadas con gran talento y sensibilidad lograron que Christian se sintiera muy sentimental, incluso recordando a su propio padre, Elmer Yaipén. "Me hubiera encantado que mi papá me acompañe", comentó.

Christian Yaipén orgulloso del talento de su hijo

Christian Yaipén aprovechó el momento para sincerarse sobre la afición de su hijo Sebastián por la actuación. "Me doy cuenta de que le gusta mucho esto y nada les agradezco a ustedes por el cariño", dijo emocionado, agradeciendo también el apoyo de los seguidores de la telenovela Luz de Luna.

El líder del Grupo 5 destacó que ver a su hijo disfrutar y desenvolverse frente a las cámaras le provoca una mezcla de orgullo y alegría. "Estoy muy feliz, muy contento y muy emocionado. Qué hermosa novela, la verdad", finalizó en su emotiva publicación.

¿Dónde y cuándo ver 'Luz de Luna 4'?

Para quienes quieran disfrutar del debut de Sebastián Yaipén en 'Luz de Luna 4', la telenovela se transmite por América Televisión (Canal 4) de lunes a viernes desde las 9:30 p.m. Además, los capítulos están disponibles en el canal oficial de YouTube, permitiendo que los fans revivan las escenas más conmovedoras de la temporada.

Ver a su hijo debutar en la serie Luz de Luna 4 por América TV fue un momento que Christian Yaipén no olvidará. Entre lágrimas y emoción, el cantante del Grupo 5 expresó su orgullo y alegría por la actuación de su pequeño, destacando lo mucho que disfruta la interpretación y la pasión que demuestra frente a las cámaras.