Crisis en Alianza Lima: Novia de Sergio Peña toma DRÁSTICA decisión tras grave denuncia por presunto abuso sexual

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La novia de Sergio Peña sorprendió a sus seguidores al tomar una drástica decisión tras la denuncia que pesa contra el futbolista de Alianza Lima por presunto abuso sexual a una joven argentina.

Sergio Peña rompe su silencio tras denuncia

El fútbol peruano se ha visto remecido por una impactante noticia: la denuncia contra tres jugadores de Alianza Lima por presunto abuso sexual a una joven argentina de tan solo 22 años de edad. Los 'peloteros' que se encuentran en el 'ojo de la tormenta' son Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes han sido "separados indefinidamente" por el club íntimo por su presunto accionar.

Al verse involucrado en este polémico escenario, que podría afectar gravemente su carrera deportiva, Sergio Peña rompió su silencio con un contundente comunicado en su historia de Instagram. En primer lugar, el volante 'íntimo' negó que esté involucrado en el acto sexual del que es señalado y aprovechó en resaltar su rechazo a la violencia contra la mujer.

Pero no todo quedó ahí, ya que Peña evitó minimizar la denuncia y subrayó la importancia de que el tema sea tratado con la seriedad que corresponde. Asimismo, reiteró su confianza en que la justicia demostrará que es inocente conforme avancen las investigaciones.

"Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. (...) Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito", indicó el '10' blanquiazul.

Inesperada medida: ¿Qué hizo Camila, novia de Peña?

Pese a que en su comunicado, Sergio Peña también aprovechó en agradecer el apoyo de su familia y de quienes confían en su inocencia, una inesperada decisión de su entorno más cercano sorprendió a sus seguidores. Pues bien, al igual que las parejas de los otros dos futbolistas involucrados, Camila, la novia de Peña, habría optado por colocar su cuenta oficial de Instagram en privado.

¿El motivo? Al parecer, Camila buscaría evitar los malos comentarios y los cuestionamientos en sus publicaciones tras darse a conocer que el hombre que consideraba era el amor de su vida y con quien oficializó su relación en junio del 2025, al compartir su primera fotografía juntos, se encuentra actualmente denunciado por presunto abuso sexual a una joven argentina.

Es así como ahora, todo aquel que desee contactarla o saber de sus actividades, deberá mandarle una solicitud y esperar a que ella la acepte.

Camila, novia de Peña, puso en privado su cuenta de Instagram.

¿Alianza Lima tiene videos del caso?

Exitosa pudo conocer que Alianza Lima cuenta con videos en los que se observa el ingreso de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, junto a una mujer, a la concentración de Alianza Lima a su hotel en Montevideo, en Uuruguay. Según se reveló, el hecho se habría registrado el último domingo 18 de enero.

"Alianza ya tiene y dispone del video donde se ve el ingreso de los futbolistas y una persona no autorizada, una chica, a la concentración con bebidas alcohólicas. Esto fue la gota que rebalsó el vaso confirmando la indisciplina", indicó el periodista de Exitosa Deportes, Carlos Panez.



En medio de esta polémica situación, la novia de Sergio Peña tomó una drástica medida para evitar malos comentarios en sus redes sociales. Camila puso en privado su cuenta oficial de Instagram tras la denuncia que pesa sobre el futbolista de Alianza Lima.