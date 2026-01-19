Deisy Araujo acusa a sus vecinos de prohibirle el uso de las áreas comunes: "Pago S/600 de mantenimiento"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deisy Araujo se encuentra en medio de un problema con sus vecinos en San Isidro, quienes, según ella, le han prohibido el uso de las áreas comunes del edificio donde vive. La exvedette asegura que esta medida afecta a su vida diaria y la de su hijo, y que a pesar de mantener sus pagos de mantenimiento al día, no puede usar la piscina, el gimnasio ni las canchas deportivas.

Deisy Araujo en problemas con sus vecinos

En diálogo con Trome, Deisy Araujo señaló: "Me han prohibido pisar cualquier tipo de área común. Eso es ilegal. Soy propietaria y abono 600 soles mensuales por mantenimiento".

La exvedette explicó que la situación se originó porque se acumuló una deuda de años atrás en el edificio, generada por un propietario que denunció a la junta directiva y ganó un juicio. Como consecuencia, los demás propietarios acordaron dividir la deuda pendiente.

"Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva propietaria y por eso me han prohibido hasta sentarme en la sala de espera. Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejan, ni siquiera jugar pelota ni entrar al gimnasio. No es justo lo que están haciendo conmigo, por eso puse la denuncia y mi abogado procederá con lo que sigue", relató.

Ante esta situación, la exvedette decidió acudir a la comisaría del distrito para denunciar a sus vecinos y dejar constancia del conflicto. "Fui a la comisaría de San Isidro a poner la denuncia", acotó.

Esfuerzos de Deisy Araujo frente dificultades

A pesar de las dificultades con sus vecinos, Deisy Araujo sigue enfocada en su día a día. La influencer ha contado anteriormente que cría cuyes en su departamento. "Les voy a mostrar a mis cuyes pitucos que he traído a vivir a San Isidro", relató.

incluso vendió marcianos para reunir dinero para comprar un ventilador especial a sus cuyes. "Me puse a analizar qué podía hacer. En San Isidro nadie vende marcianos, por eso hice unos de pura fruta y salí a vender. Están entre 10 a 15 soles, la gente me ha apoyado, me han dicho que están ricos", contó.

La situación de Deisy Araujo ha llamado la atención, ya que acusa a sus vecinos de prohibirle el uso de las áreas comunes del edificio donde vive en San Isidro, a pesar de cumplir con sus pagos. La denuncia ante la comisaría busca garantizar sus derechos como propietaria.