'Magaly TV, La Firme' vuelve a las pantallas de ATV ¿Con nuevo AMPAY?: "Tiembla Chollywood"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el cierre de 2025, los seguidores de Magaly TV, La Firme se preguntaban cuándo volvería a la televisión. Ahora, ATV confirmó el regreso del programa de espectáculos con un creativo video hecho con inteligencia artificial, dejando entrever que la temporada podría iniciar con un nuevo ampay que nadie querrá perderse.

ATV confirma el regreso de Magaly

La conductora Magaly Medina había anunciado a finales del año pasado que estaba muy cerca de renovar contrato con ATV por un año más. Ahora, el canal dio un paso adelante y compartió un video en redes sociales que despertó la curiosidad de todos.

En la grabación, se ve a un hombre encapuchado obteniendo los famosos 'ampays' para luego entregar un USB a la 'Urraca'. En la pantalla se lee: "Confidencial para ATV".

La publicación en las redes sociales del canal añadió un toque de picardía y emoción: "Prepárate, porque la televisión peruana se vuelve a encender. Vuelve el programa que hace temblar a todo Chollywood".

El video generó todo tipo de comentarios, desde fans que celebran el regreso del programa hasta otros que especulan sobre quién será el primer ampayado de esta nueva temporada.

ATV finalizó su post con un mensaje que invita a los televidentes a estar atentos: "Los carros ya están en marcha y las cámaras encendidas. Etiqueta a ese amigo que no se pierde ni un chisme de la TV ¿Quién crees que caerá primero esta temporada?".

¿Cuándo regresa Magaly a ATV?

Aún no se ha revelado la fecha exacta de regreso, ya que Magaly Medina continúa recuperándose tras una cirugía estética en el rostro realizada en Argentina.

Recordemos que hace unos días la polémica conductora contó que su regreso estaba previsto para el primer lunes de febrero. "Justamente hoy hablaba con el doctor y decía que iba a empezar el primer lunes de febrero", comentó.

Pero Magaly Medina aclaró que las indicaciones médicas podrían hacer que tenga que retrasar un poco el regreso, aunque el lunes 3 de febrero ya estaba promocionado por el canal.

La 'Urraca' confesó que está pensando seriamente en pedirle al canal unos días más de espera. "Mi salud está primero", finalizó la conductora de 'Magaly TV, La Firme'.

Con un creativo video de inteligencia artificial, ATV confirmó que 'Magaly TV, La Firme' vuelve a las pantallas de ATV, generando altas expectativas entre los seguidores sobre posibles ampays y sorpresas en la nueva temporada.