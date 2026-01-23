¡Escándalo! Exjugador de Alianza Lima hace fuerte denuncia contra la madre de su hijo

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la polémica por la grave acusación contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el exarquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, reapareció para denunciar a la madre de su hijo, Yharif Figueroa, por supuestas actitudes que estarían afectando directamente al menor.

La situación familiar entre Ángelo Campos y Yharif Figueroa ha vuelto al ojo público luego de que el exarquero de Alianza Lima hiciera públicas sus denuncias en redes sociales.

Según Ángelo Campos, la madre de su hijo estaría involucrando al menor en conflictos que no le corresponden, utilizando plataformas como TikTok para presionarlo y afectando su tranquilidad emocional.

"Mi hijo no es mensajero ni intermediario, no debe cargar con conflictos de adultos...", expresó Ángelo Campos en su comunicado, dejando claro que su prioridad es proteger el bienestar y estabilidad del menor.

Además, añadió: "Como padre responsable y como persona, intentando coordinar y conciliar con su mamá, pero ha habido incumplimientos, falta de coordinación y presiones directas hacia mi hijo a través de TikTok, afectando su tranquilidad y bienestar".

El exarquero de Alianza Lima destacó que, a pesar de los intentos de conciliación, la relación con su expareja sigue siendo tensa, lo que genera fricciones permanentes alrededor del cuidado del niño: "He agotado todas las instancias posibles".

Ex de Campos denunciada por maltrato psicológico

Ángelo Campos informó que, actualmente, su hijo se encuentra bajo su cuidado durante las vacaciones escolares, y que existe una que respalda su versión.

"Esto está respaldado por cuatro constancias policiales, una denuncia por maltrato psicológico hechos debidamente constatados, incluyendo un retiro indebido de mi hijo el 8 de enero", agregó el futbolista, reforzando la seriedad de su denuncia.

El exblanquiazul dejó claro que, a pesar de la situación, su hijo mantiene contacto con su madre y que su único objetivo es garantizar su seguridad y estabilidad emocional.

"Estoy cansado de los ataques, la presión y los mensajes constantes. Basta de usar a los niños como campo de batalla", finalizó Ángela Campos, haciendo un llamado a poner fin a la exposición del menor.

Así, Ángelo Campos se convirtió en protagonista de un nuevo escándalo tras haber denunciado públicamente a la madre de su hijo, Yharif Figueroa, por exponer al menor y afectar su bienestar. Todo esto ocurre en medio de la denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, sus excompañeros en Alianza Lima.