¿Zully y Milenka Nolasco? Filtran los nombres de las influencers que entrarían a 'Esto es guerra'

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los fans de Esto es guerra están a la expectativa. Se viene la temporada 2026 bajo el nombre EGG: Desafío 14, La Previa, y ya se han filtrado los nombres de posibles nuevos rostros del reality, entre ellos Zully y Milenka Nolasco, dos influencers que podrían revolucionar la pantalla con su carisma.

¿Qué influencers entrarían a 'EEG'?

El creador de contenido Ric La Torre, a través de un video publicado en sus redes sociales, dejó entrever que las nuevas influencers podrían sumarse al equipo de Esto es guerra.

Según el también conductor de La noche habla, Zully, conocida por su éxito en TikTok, Milenka Nolasco, que recientemente incursionó en la música, y Daniela Taquire, otra creadora de contenido con seguidores en varias plataformas, estarían cerca de unirse al reality de Pachacamac.

La intención de los productores sería repetir la fórmula que funcionó en temporadas anteriores con la llegada de influencers como Valentino Palacios y Josi Martínez, quienes lograron conectar rápidamente con la audiencia joven.

'EEG' busca a reemplazo de Schuller

La promoción del programa ya encendió las alarmas entre los televidentes. Con mensajes como: "Esto es guerra 2026. 14 años. Polémicas, renuncias, guerreros que no fueron renovados, cambio de conductores, nuevo productor".

Se sabe que el programa estaría en busca de un nuevo conductor, luego de que hace unos días Renzo Schuller anunciara que dejará la conducción de Esto es guerra tras varios años al frente del programa.

"Quería comunicarles yo directamente", escribió Schuller en su cuenta de TikTok, agregando que emprenderá nuevos proyectos durante el 2026.

El conductor también agradeció al público que lo siguió durante años: "Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', gracias por acompañarme durante todo este tiempo".

Hasta ahora, la producción de Esto es guerra ha evitado revelar más detalles sobre la nueva temporada, lo que ha generado especulación entre el público. Sin embargo, en redes sociales, los fans piden el regreso de Mathías Brivio y Johanna San Miguel, quienes ya conocen muy bien el formato.

Lo que sí queda más que claro es que el estreno de la nueva temporada de Esto es guerra está programado para el miércoles 21 de enero a las 8:20 p. m. por América TV.

Con la filtración de nombres de influencers como Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire, la temporada 2026 de Esto es guerra promete traer nuevas caras y energía fresca.