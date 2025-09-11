Así se habría enterado Gustavo Salcedo del presunto affaire entre Maju Mantilla y su productor

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla se encontraría en aprietos tras las recientes declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien la acusó de una presunta infidelidad con el productor de televisión, Christian Rodríguez. El programa de Magaly Medina, reveló detalles inesperados del destape.

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños

El miércoles 10 de septiembre, la farándula quedó en shock tras el reciente destape que involucra a la exMiss Mundo, Maju Mantilla. Pues bien, el empresario Gustavo Salcedo, tras varias semanas de su polémico comunicado que anunciaba el fin de su historia de amor, volvió a romper su silencio y esta vez ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme'.

Magaly Medina no dudó en señalar que él habría confirmado el presunto affaire de su aún esposa con el productor del programa 'Arriba mi gente' e incluso, le señaló a uno de sus reporteros que Rodríguez no era una persona de su agrado por "no tener valores".

En ese marco, Medina señaló que la fecha exacta en el que el empresario habría descubierto la presunta infidelidad de Maju habría sido el 9 de julio del 2023, lo que explicaría, para ella, el llanto que mostró ante las cámaras justo al día siguiente, cuando recibía el saludo de cumpleaños de sus compañeros del magazine, una reacción que sorprendió a todos.

Además, señaló que el destape habría sido antes del ampay a Salcedo en el spa del hotel Westin con Mariana de la Vega.

"Incluso, esto se descubre el nueve de julio del 2023 y al día siguiente era su cumpleaños. ¿Y recuerdan ustedes que el 10 de julio del 2023, día de su cumpleaños, ella aparece junto a sus compañeros y rompe en llanto? Eso no habría sido porque amaneció sensible ni porque era su cumpleaños (...)", señaló.

¿Gustavo Salcedo descubrió chats comprometedores?

Según Magaly, todos creían que el llanto de Maju se debía por el crítico momento del ampay, pero la realidad era otra, ya que Gustavo Salcedo le habría descubierto conversaciones comprometedoras con el productor de televisión, lo que desató la crisis en su matrimonio.

" (...) Habría tenido una conversación el día anterior, donde su exesposo descubre unas conversaciones que desataron una pelea en el matrimonio", expresó en televisión, para seguidamente agregar que "sí, le hemos visto quebrarse en algún momento, pero los rumores de una relación con su productor los desestimamos porque ellos seguían viajando juntos".

Para la conductora le era algo sorprendente que pese a este escándalo, Maju y Gustavo hayan seguido viajando juntos y realizando vida de pareja durante tanto tiempo. Incluso, se animó a señalar que, para ella, "pueden estar separados, pero yo creo que aún viven bajo el mismo techo".

De esta manera, Magaly Medina dio a conocer detalles de cómo se descubrió la presunta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo con el productor de 'Arriba mi gente' y en qué contexto se vivió aquel episodio dentro del matrimonio.