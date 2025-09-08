Ítalo Villaseca asegura que Greissy Ortega abortó, pero ella lo niega: "Yo sé mi verdad"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greissy Ortega ha decidido romper su silencio tras las graves acusaciones de su exesposo, Ítalo Villaseca, quien afirmó que ella se sometió a un aborto voluntario de su bebé de siete meses y medio en una clínica de Manhattan. La colombiana desmintió estas afirmaciones y exigió que él demuestre lo que afirma.

La acusación de Ítalo Villaseca

Ítalo Villaseca presentó documentos médicos de una clínica en Manhattan que, según él, prueban que Greissy Ortega interrumpió su embarazo de manera voluntaria.

En una entrevista, Ítalo Villaseca negó las acusaciones de violencia que ella había hecho en su contra y afirmó que nunca la golpeó. Además, aseguró que está dispuesto a tomar acciones legales si ella no se retracta públicamente de sus declaraciones.

"Yo no soy un asesino ni un monstruo, ella insinuó eso. Tengo pruebas que demuestran que se realizó el aborto y que el bebé estaba en buen estado. No le propiné golpes ni patadas en el estómago; lo que dice es falso y ella debe presentar pruebas", afirmó Ítalo Villaseca.

La respuesta de Greissy Ortega

Ante estas acusaciones, Greissy Ortega negó rotundamente haber abortado y pidió a su exesposo que demuestre lo que afirma. La hermana de Milena Zárate expresó que nunca interrumpió voluntariamente su embarazo y que conoce su propia verdad. Además, advirtió que ella también podría hacer denuncias si es necesario.

"No, no, porque siete meses y medio, uno no puede esperar. Si lo quieres bajar, lo haces al principio. Pero que lo pruebe, pero que sea real. Ojo, porque yo también puedo denunciar algo que es mentira. Yo sé mi verdad, lo que realmente sucedió", sostuvo.

Nuevo testimonio complica a Greissy

En medio de esta controversia, apareció un nuevo testimonio que complica aún más la situación. Luz Díaz, una peruana residente en Nueva York, reveló que Greissy Ortega le pidió ayuda para encontrar un lugar donde interrumpir su embarazo cuando tenía siete meses de gestación.

Luz Díaz aseguró que Greissy Ortega le dijo que no podía tener al bebé porque ya tenía tres hijos: "Me dijo: 'Por favor, mire, yo no puedo tener al bebé, ya tengo tres. Usted comprenderá, yo sé que aquí en Nueva York es legal, ayúdeme'".

Tras las fuertes declaraciones de Ítalo Villaseca, quien asegura que Greissy Ortega abortó, la hermana de Milena Zárate salió a defenderse y negó las acusaciones. La disputa continúa siendo un tema de interés público, con ambas partes manteniendo versiones opuestas.