08/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de semanas de rumores sobre su supuesto distanciamiento, Lamine Yamal parece haber puesto fin a todas las especulaciones. Ahora, gracias a una prueba compartida por su compañero Nico Williams que confirma que sigue con Nicki Nicole, el joven futbolista vuelve a demostrar que su relación está más fuerte que nunca.

Lamine Yamal sigue con Nicki Nicole

Después del impresionante 6-0 de España sobre Turquía en la eliminatoria para el Mundial 2026, la cámara se quedó en el vestuario y captó un momento difícil de ignorar.

Nico Williams, compañero de Lamine Yamal, compartió un video en Instagram donde su amigo ríe, lanza un beso a cámara y muestra el fondo de pantalla de su celular: una foto con Nicki Nicole. El mensaje fue claro: "Mi chaval está in love", escribió el jugador de Athletic Club, poniéndole fin de una vez a los rumores de separación.

Rumores de ruptura de Yamal y Nicki Nicole

Los rumores de que la pareja podría haber terminado cobraron fuerza cuando Lamine Yamal borró fotos de ambos de su Instagram y cambió su foto de perfil por una imagen oscura.

Incluso, surgió el rumor de que el joven delantero del Real Madrid, Franco Mastantuono, podría estar detrás de la supuesta ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por las partes involucradas.

El vínculo entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se hizo público oficialmente en agosto, cuando el joven futbolista celebró el cumpleaños 25 de la cantante con un tierno post lleno de emojis de corazón y torta. Desde entonces han sido vistos juntos de paseo por Mónaco y en eventos ligados al Barcelona.

Papá de Yamal dice no conocer a Nicki Nicole

Cuando la prensa preguntó al papá de Lamine Yamal sobre la relación, su respuesta fue tan inesperada como viral. Mounir Nasraoui dijo que no conocía ni a Nicki Nicole ni su música.

"No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas (...) Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", expresó.

Con esta prueba, queda claro que Lamine Yamal sigue manteniendo su relación con Nicki Nicole y que los rumores de ruptura no tenían fundamento. La evidencia, compartida por su compañero Nico Williams, confirma que la pareja continúa en contacto.