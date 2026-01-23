¡IMPACTANTE! Famosa influencer es SECUESTRADA y todo queda REGISTRADO en video: Policía investiga su paradero

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un hecho impactante ha removido el mundo del entretenimiento y las redes sociales tras conocerse que una famosa influencer fue secuestrada y se haya filtrado un video que evidencia el preciso instante de cómo ocurrió.

Famosa influencer es víctima de secuestro

El pasado martes 20 de enero, la joven creadora de contenido Nicole Pardo Molina, conocida como 'La Nicholette' fue secuestrada en Isla Musalá, una de las zonas residenciales más exclusivas de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, de acuerdo a información difundida por medios mexicanos.

Una cámara instalada en su camioneta, una Tesla Cibertruck color lila, registró el preciso instante en el que fue interceptada por un grupo de hombres cuando esta descendió de su vehículo, el cual fue localizado, posteriormente, abandonado en dicho lugar.

En el material audiovisual, que ya ha circulado en las redes sociales, se observa a un joven con el rostro cubierto y portando un arma en la mano con la que impedía que la famosa influencer suba a su automóvil. Por su parte, otro tipo se encarga de obligarla a ingresar a otra unidad móvil aparentemente un Toyota Corolla de modelo antiguo.

De acuerdo a las imágenes que ya cuentan con múltiples reacciones de seguidores así como usuarios de las redes sociales, se aprecia a la víctima vestida con una blusa morada y llevaba un moño negro en su cabello. Allí se evidencia la desesperación que sintió y los momentos de pánico que vivió cuando estos sujetos la interceptaron.

La Policía de México investiga el paradero de 'La Nicholette'

Luego de imponerse una denuncia por la desaparición de la también conocida como 'La Muchacha del Salado' , efectivos del Ejército mexicano y corporaciones policiales desplegaron un operativo en la zona.

En paralelo, de acuerdo a medios de México, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres. El documento advierte que su integridad podria estar en riesgo y que podria ser victima de un delito.

¿Quién era 'La Nocholette'?

La joven de nombre real Nicole Pardo tiene 25 años y es una creadora de contenido con miles de seguidores. Tan solo en Instagram suma más de 163 mil seguidores, mientras que en TikTok cuenta con al menos 11 mil.

A su vez, amplía su fanaticada en plataformas como YouTube, Twitch o Snapchat. Suele compartir aspectos de su vida personal, negocios, la adquisición de vehículos de lujo, etc.

Mientras la Policía de México investiga el paradero de la creadora de contenido apodada 'La Nicholette', una prueba clave para dar con los responsables del impactante hecho son las imágenes que captó la cámara de su camioneta en el preciso instante en que sus captores la privan de su libertad.