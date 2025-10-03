¿Se acabó el amor? Las razones por las que Karol G y Feid despiertan especulaciones

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Entre conciertos, colaboraciones y viajes, Karol G y Feid solían ser la pareja perfecta de la música urbana. Sin embargo, los últimos indicios de distancia y la falta de fotos juntos han disparado comentarios y rumores en redes sociales. Muchos seguidores se preguntan si la relación sigue igual de sólida que antes o si están atravesando un momento complicado.

¿Karol G y Feid terminaron su romance?

Todo comenzó cuando seguidores y medios notaron que Feid no acompañó a Karol G en varios de sus eventos recientes, desde su presentación en la NFL hasta el concierto en el Vaticano.

Incluso durante sus vacaciones en Disney junto a otras figuras internacionales, el músico no estuvo presente. Estas ausencias han alimentado los rumores sobre una posible separación, especialmente porque en redes sociales tampoco se les ha visto juntos en meses.

Así inició el romance entre Karol G y Feid

La historia de amor entre Karol G y Feid inició en 2021, un año clave en el que la colombiana atravesaba una difícil ruptura con Anuel AA, marcada por rumores de infidelidad.

En medio de la tormenta mediática, Karol G encontró en Feid un aliado musical. La colaboración en la canción "Friki" no solo fue un éxito rotundo, sino que también despertó las primeras sospechas de los fanáticos sobre algo más que una relación profesional.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en marzo de 2021, durante un concierto de Karol G en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico, cuando invitó a Feid al escenario.

Juntos interpretaron su tema con un baile que dejó a todos impactados y aumentó las especulaciones sobre su relación. A pesar de los rumores, ninguno de los dos confirmó el romance en ese entonces, manteniendo la discreción mientras las sospechas crecían.

Fue recién a mediados de 2023 cuando la pareja hizo su primera aparición pública juntos, durante la previa de un concierto de Feid en Miami, compartida por él en su cuenta de X.

Desde ese momento, comenzaron a ser vistos juntos en múltiples eventos importantes, incluyendo los Latin Grammy 2023, donde Karol G abrazó a Feid antes de recibir uno de sus premios, y los Billboard Women in Music 2024, confirmando que su relación iba mucho más allá de la música.

Desde sus colaboraciones en canciones como "Friki" hasta su presencia en eventos internacionales, Karol G y Feid siempre mostraron química y cercanía. Sin embargo, la falta de apariciones juntos, la atención a proyectos personales y la distancia percibida en redes han encendido especulaciones.