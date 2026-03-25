Youtuber iOA revelar la identidad del futbolista con el que mantuvo una relación: "Está con otro chico"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El youtuber iOA volvió a encender las redes sociales tras revelar la identidad del futbolista con el que mantuvo una relación, desatando una ola de reacciones por los detalles que decidió hacer públicos.

Futbolista habría engañado a iOA

Todo comenzó cuando Ionais Patsias, conocido como iOA, utilizó sus redes sociales para contar una experiencia personal que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El influencer de 37 años relató que mantuvo una relación con un joven futbolista, pero que luego se dio con la sorpresa de que el deportista jugaba a doble cachete y no era el único.

A través de sus historias, iOA expresó su molestia y decepción por lo ocurrido. Según explicó, el futbolista habría ocultado que tenía una novia, lo que lo llevó a involucrarse sin saberlo en un triángulo amoroso.

En un inicio, el youtuber optó por mantener en reserva la identidad del jugador. Sin embargo, con el avance de los días y la repercusión del caso, tomó la decisión de mostrar más detalles sobre la persona involucrada.

iOA revela identidad de futbolista

El momento que terminó de encender la polémica fue cuando iOA compartió una fotografía del futbolista en un restaurante. La imagen, que originalmente había sido publicada por el propio jugador, mostraba un detalle que el influencer no dejó pasar.

Según su versión, en la foto se podía ver un celular de alta gama que él mismo le habría regalado durante la relación. El post estaba acompañado por la frase: "Mi date de siempre", junto a un corazón, lo que generó aún más cuestionamientos por parte del creador de contenido.

"Me pasaron esta foto... con el teléfono que le regalé y supuestamente en la cita con otro chico ", escribió iOA, evidenciando su incomodidad.

Fue entonces cuando decidió dar un paso más y revelar el rostro del futbolista, señalando que se trataría de Fabián Vásquez, jugador de la Liga 3 vinculado al Club Atlético Real Mala.

Además, el influencer lanzó un mensaje más fuerte sobre lo vivido: "Solo me dan náuseas que la gente sea tan basura. Usando la muerte y la enfermedad de sus parientes para manipular a los demás....", dejando entrever que la situación habría ido más allá de una simple infidelidad.

Finalmente, el youtuber iOA decidió exponer al futbolista, algo que muchos querían saber desde que comenzó a contar su historia, revelando que se trataría de Fabián Vásquez, jugador de la Liga 3 que pertenece al Club Atlético Real Mala.