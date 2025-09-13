RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Quiere una hija!

Karla Tarazona confiesa su deseo de convertirse nuevamente en madre: "Me falta mi princesa"

Karla Tarazona sorprendió a todos al confesar que sueña con ser madre otra vez. La conductora reveló que su gran deseo es tener una hija, pues ya tiene tres hijos varones.

Karla Tarazona desea tener una hija
Karla Tarazona desea tener una hija (Difusión)

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karla Tarazona compartió con sus seguidores un anhelo familiar que la tiene emocionada y llena de ilusión. La conductora de Préndete reveló que sueña con convertirse nuevamente en madre, ya que le falta una hija, y no dudó en hablar de cómo se imagina formando su familia en los próximos años.

Karla Tarazona desea tener una hija

En una reciente aparición en el programa Préndete, Karla Tarazona abrió su corazón y sorprendió a todos al confesar que le encantaría agrandar la familia con una niña.

La conductora, madre de tres varones, expresó con ternura su deseo de tener finalmente "su princesa", una hija que complete su hogar y a quien ya ha empezado a imaginar con nombre y todo.

Karla Tarazona contó que, aunque tener otro bebé implica esfuerzos y cambios en su rutina diaria, la idea la llena de ilusión: "Sí, quiero tener otro bebé (es mamá de tres varones), pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella".

Karla Tarazona y los desafíos de un nuevo bebé

En una anterior entrevista, Karla Tarazona reflexionó sobre su edad y las responsabilidades que implica tener otro hijo: "Ya tengo 42 años, sí podría tener una bebé, pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me 'rompo el lomo' trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto".

Luego, la conductora detalló los desafíos prácticos de comenzar de nuevo con un bebé: "Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino, mi hijo menor, tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años".

¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona?

Karla Tarazona es madre de tres hijos. Sus dos primeros, Alessandro y Stefano, son fruto de su relación con Leonard León, mientras que su tercer hijo, Valentino, nació de su vínculo con otro conocido cantante.

Así Karla Tarazona confirmó que su gran deseo es convertirse nuevamente en madre y tener una niña que complete su familia. Con estas declaraciones, la conductora muestra no solo sus planes personales, sino también la ilusión y la emoción que siente por esta nueva etapa que espera vivir con alegría y dedicación.

