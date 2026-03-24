Magaly Medina asegura tener información reservada del ampay de Said Palao y alerta a Alejandra Baigorria

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Arde Troya! En medio del escándalo por el polémico ampay en Argentina que involucra a Said Palao, Magaly Medina sorprendió al afirmar que tiene información reservada sobre lo ocurrido, dejando entrever que la historia sería más compleja de lo que se conoce hasta ahora. Es más, mandó un mensaje directo a Alejandra Baigorria.

Magaly deja entrever más información del ampay

El tema del ampay en Argentina continúa generando ruido en la farándula peruana, y esta vez fue la propia Magaly Medina quien volvió a ponerlo en el centro de la atención.

Durante la emisión de su programa Magaly TV, la firme, la polémica conductora aseguró que existe más información de la que el público ha visto hasta el momento.

Sin rodeos, dejó entrever que "hay material que aún no se ha mostrado", insinuando que el caso podría tener más aristas de las que se han difundido. Sus palabras rápidamente captaron la atención de los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes ya venían siguiendo el caso con interés.

Magaly envía mensaje a Alejandra Baigorria

Algo que dejó a todos helados fue cuando Magaly Medina se dirigió directamente a Alejandra Baigorria. Lejos de mantener distancia, la conductora fue clara al señalar que está dispuesta a compartir lo que sabe. "Si quiere Alejandra que también me llame, yo le cuento todo", afirmó.

Sin embargo, también explicó que no puede revelar públicamente toda la información debido a la protección de sus fuentes y del material que tiene en su poder. "Por una cuestión de proteger mi fuente, no lo puedo decir públicamente", agregó.

Alejandra Baigorria aún vive con Said Palao

Alejandra Baigorria reveló que continúa viviendo con Said Palao, luego de que él le pidiera perdón en vivo, días después de ser captado junto a Patricio Parodi y Mario Irivarren en un yate en Argentina acompañado de mujeres, según imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme.

"Tenemos comunicación, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer", comenzó diciendo Ale Baigorria. "Él está en la casa también. Mayores detalles no les voy a dar. No les voy a mentir. No vayan a decir luego por qué lo ven entrando y saliendo (de nuestra casa)", señaló.

De esta manera, Magaly Medina asegura tener información reservada del ampay y alerta a Alejandra Baigorria, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones que podrían cambiar el rumbo del caso y mantener la polémica en la farándula peruana.