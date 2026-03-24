¿Nuevas amigas? Onelia confirma que habló con Alejandra Baigorria tras ampay: "Está muy afectada"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina está más activa que nunca luego de ponerle fin a su relación con Mario Irivarren, tras el ampay que Magaly Medina difundió hace una semana. La modelo se encuentra muy concentrada en sus proyectos personales y disfrutando la vida y, recientemente, confesó que tuvo una conversación privada con Alejandra Baigorria, quien se encuentra afectada por la traición de Said Palao.

¿Onelia hizo las paces con Ale Baigorria?

Alejandra y Onelia no han tenido una buena relación en los últimos tiempos, ya que se han enfrentado públicamente e incluso hubo diferencias por las que Alejandra casi no invita a Onelia a su boda. Sin embargo, todo parecía haberse enfriado y cada una estuvo por su lado.

Durante su presentación en un pódcast, la chica reality confesó que Alejandra le escribió el martes de la semana pasada, el mismo día en que se reveló el ampay de Mario y Said. No obstante, ella no se dio cuenta hasta varios días después y le respondió, a pesar de que antes tuvieron diferencias.

"Sí, yo hablé con Alejandra. Creo que todo esto (del ampay) pasó el martes, porque el lunes dormí tranquila. El viernes me pongo a ver mensajes y uno de ellos fue de Alejandra; recién ese día me di cuenta, imagínate", contó en el pódcast 'Doble Sentido'.

Consultada sobre de qué hablaron, la modelo prefirió mantenerlo en reserva, pero sí advirtió que sintió la necesidad de apoyarla, ya que siempre estuvo dispuesta a llevar una buena relación con la 'gringa de Gamarra', demostrando así mucha madurez emocional.

" Me escribió el martes y el viernes recién leo su mensaje. ¿Por qué no hablar?, ¿por qué no saber?, ¿por qué no enterarme de cosas?, ¿por qué no apoyarla? Porque, dentro de todo lo que haya pasado entre nosotras, siempre estuve abierta a las disculpas, a la conversación, al diálogo, a llevarme bien con todos", agregó.

Onelia asegura que Alejandra está afectada por el ampay

En otro momento de la conversación, la exnovia de Mario Irivarren indicó que no tiene ningún problema con Alejandra y, hasta cierto punto, se sintió conmovida al ver que la empresaria estaba pasando un mal momento. Es por eso que decidió ayudarla y hablar con ella.

"No me gusta llevarme mal con nadie y, si en estos momentos tengo que hablar con ella, lo voy a hacer. Es una mujer que está muy lastimada, que está triste, afectada, y ¿por qué no ayudarla para que esté tranquila?", dijo Onelia, quien, a diferencia de Alejandra, sí optó por terminar definitivamente su relación tras el ampay.

De esta manera, Onelia Molina dejó en claro que, pese a las diferencias del pasado, decidió priorizar la empatía y el diálogo con Alejandra Baigorria. La modelo reafirmó su postura de mantenerse en paz con todos y no cerrar puertas, especialmente en momentos difíciles, donde considera importante brindar apoyo emocional.