¿Maju Mantilla niega infidelidad a Gustavo Salcedo con productor de TV? Esto reveló la exMiss Mundo

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Explotó! Maju Mantilla se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, dejara entrever que le habría sido infiel con el productor del programa 'Arriba mi gente' desde 2023. La exMiss Mundo rompió su silencio al ser cuestionada por la prensa.

¿Maju Mantilla fue infiel a Gustavo Salcedo?

Tras algunas semanas del polémico comunicado que Gustavo Salcedo lanzó en sus redes sociales anunciando el fin de su matrimonio con Maju Mantilla por un aparente "mutuo acuerdo", el empresario volvió a encender la alerta en la farándula tras brindar declaraciones al programa 'Magaly TV: La Firme'.

Pues bien, la noche de ayer, Magaly Medina detalló que tenía información recopilada (conversaciones) de un supuesto romance clandestino de la exreina de belleza con el productor de 'Arriba mi gente', que habría durado casi dos años.

"Me llegaron unas conversaciones del 9 de julio de 2023 (entre Maju y Christian) que no parecían ser laborales ni amicales. Por eso, él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por dos años", dijo la conductora de televisión.

Seguidamente, sostuvo que el esposo de Maju se habría enterado de la infidelidad, semanas antes de haber sido captado, por sus cámaras, ingresando a un hotel de San Isidro con Mariana de la Vega.

Aún esposo de Maju confirma presunto affaire

Tras estas fuertes declaraciones, la popular 'Urraca' lanzó en exclusiva la breve entrevista realizada a Gustavo Salcedo, quien no dudó en asegurar que encontró a Maju con el productor de televisión en su auto e incluso, se animó a señalar que no sería una persona de su agrado porque "no tiene valores".

"Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado. (¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?) Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?", señaló.

Maju Mantilla niega infidelidad con productor

Ante la inesperada revelación, Maju Mantilla no pudo evitar ser abordada por la prensa para que diera mayores detalles de su presunto affaire. Sin embargo, la exreina de belleza, ante las cámaras de Chimichurri de Trivu TV, visiblemente incómoda, negó cualquier vínculo sentimental con Rodríguez Portugal.

"¿Hubo o no una infidelidad?", consultó un reportero, a lo cual, ella respondió de forma tajante: "Perdona. No hablen de esas cosas que no son ciertas". Su negativa fue clara, aunque aún sus seguidores esperan que dé mayores detalles sobre qué pasó con su relación con Gustavo Salcedo para tomar la drástica decisión de finalizar su historia de amor.

De esta manera, Maju Mantilla respondió a las declaraciones de su todavía esposo, Gustavo Salcedo, quien afirmó a Magaly Medina, que la exmiss Mundo mantuvo una presunta relación extramatrimonial desde 2023 con Cristian Rodríguez Portugal, productor del programa 'Arriba mi gente'.