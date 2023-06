Melissa Paredes responde a las declaraciones del 'Gato' Cuba : "No busco limpiar mi imagen"

09/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la emisión en vivo de "América Hoy" de hoy viernes, 9 de junio, Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila quedaron sorprendidos al escuchar la respuesta de Melissa Paredes sobre las declaraciones de Rodrigo Cuba acerca de los últimos acontecimientos de la ruptura de Ale Venturo y el 'Gato'.

El 'Gato' cuadró a Melissa

El pronunciamiento de Rodrigo Cuba se produjo después de que en el programa presentaran una nota en la que informaban que Melissa Paredes había dicho que 'El Gato' dejó sin un lugar donde Ale Venturo pueda dar de lactar a su bebé.

En la nota que presentó el programa, se escucha a la reportera preguntando al futbolista sobre si era verdad o mentira que dejó a Ale Venturo sin cama.

"Disculpa yo no voy a dar declaraciones al respecto ya se lo he dicho a un montón de tus colegas. Ustedes me conocen yo no voy a declarar absolutamente nada", enfatizó Rodrigo.

De igual manera, se tomó unos segundos para expresar su malestar en contra de su exesposa indicando que se "mete" en el tema.

"Lo único que si me parece raro es que Melissa que hace metiéndose, pero bueno", finalizó Cuba.

"No busco limpiar mi imagen"

Ante esa revelación por parte del jugador del Sport Boy, el equipo del programa de América TV se comunicó con Melissa Paredes y saber que opina al respecto.

"Ni siquiera yo la busque (a Ale Venturo) uno quiere ayudar a otras personas basado en su experiencia, si yo quisiera limpiar mi imagen como dicen, ni siquiera me metería en esto porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado que para mi ha sido un shock [...] ¿Cómo un deja vú no?, dijo Melissa.

Asimismo, la actriz indicó que no busca limpiar su imagen y que ya no quiere estar más involucrada en la situación de su exesposo.

"Ya no quiero más, hasta acá nomás porque tampoco es algo que me haga bien a misma, no se trata de limpiar la imagen de nadie porque yo no soy una imagen yo soy una persona que comete errores [...] No tengo que ser perfecta y me acepto tal y como soy", afirmó.

Como se recuerda, Melissa Paredes estuvo en el ojo de la tormenta cuando salió su ampay con Anthony Aranda, asimismo la actriz considera que el tiempo le dio la razón.

"Yo siempre dije desde un inicio, acá no hay culpables no hay ni santos ni santas, yo siempre dije al inicio y nadie me escuchaba, nadie me quería creer. Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos de como y cuando hace las cosas", finalizó Paredes.

A pesar que Rodrigo 'El Gato' Cuba indicó que no iba a dar ningún tipo de declaraciones acerca de su ruptura amorosa con Ale Venturo, el comentario que realizó sobre su exesposa Melissa Paredes provocó la respuesta de la actriz hacia el padre de su hija.