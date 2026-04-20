¡Muy enamorado! Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo en pleno concierto y reconfirma su romance

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo volvió a acaparar miradas, esta vez en Nueva York. El cantante español no solo brilló sobre el escenario, sino que también dejó en evidencia su relación sentimental con la actriz peruana con un gesto que emocionó a miles de asistentes.

Alejandro y Stephanie más enamorados que nunca

Durante su presentación en el Barclays Center de Brooklyn, la actriz se encontraba entre el público disfrutando del show. Sin embargo, la noche tomó un giro especial cuando el artista decidió invitarla a subir al escenario. Lo que parecía una simple interacción con el público terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la velada.

Ya sobre el escenario, ambos se mostraron muy cercanos y compartieron un baile que reflejaba complicidad y confianza. El instante más impactante llegó poco después, cuando Alejandro Sanz sorprendió a Stephanie Cayo con un apasionado beso frente a todos. La reacción fue inmediata: aplausos, gritos y una ola de emoción que recorrió todo el recinto.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de seguidores interpretaron el gesto como una confirmación definitiva del romance. Lo que durante meses se manejó como especulación ahora parecía evidente. La naturalidad con la que ambos se mostraron reforzó la idea de que su relación atraviesa un buen momento.

Este episodio marca un punto clave en la historia de la pareja. Desde los primeros rumores hasta sus recientes apariciones juntos, la relación ha ido ganando visibilidad. Con este beso en pleno concierto, Alejandro Sanz dejó claro que ya no hay intención de ocultar su vínculo con Stephanie Cayo.

Stephanie elogia a Alejandro Sanz

Hace unos días, la actriz concedió una entrevista donde habló sobre sus nuevos proyectos, asociados a una serie de Netflix. Sin embargo, también fue consultada sobre su situación sentimental, especialmente por la vinculación que tiene con Alejandro Sanz, luego de que fueran captados muy cariñosos en varios conciertos en Latinoamérica, incluyendo Perú.

Aunque se negó a desmentir o confirmar la existencia de una relación entre ellos, Stephanie dejó en claro que se encuentra en una etapa muy bonita de su vida y que siente una gran admiración por el intérprete de 'Corazón Partío'.

"Lo bonito hay que cuidarlo (...) Alejandro es alguien a quien admiro profundamente, desde siempre. Es uno de los grandes de Hispanoamérica y valoro mucho lo que piensa... y lo que tiene que decir. Puedo decirte que la serie le ha gustado mucho", indicó a El Comercio.

Es así que, el beso entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo marcó un antes y un después en su historia. Lo que empezó como rumores hoy es una relación visible, sólida y compartida sin reservas ante miles de fans y en redes sociales.