'La Manada' anuncia REESTRUCTURACIÓN tras polémica de Mario Irivarren: "Ha generado una crisis"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya y Gerardo Pe anunciaron a la audiencia que sigue fielmente el canal de 'La Manada' que decidieron iniciar un "proceso de completa reestructuración", lo que implicará que el programa no sea transmitido por un tiempo.

¿Por qué suspenderán el programa?

Luego de no emitir el programa el último lunes 23 de marzo, tras el polémico ampay de Mario Irivarren, este 24 de marzo anunciaron una serie de medidas que se tomarán, por lo que no trasmitirán un tiempo.

Durante la transmisión de hoy, titulada '¡Tenemos un anuncio importante!', Spoya explicó que el equipo decidió presentarse en vivo para explicar la situación actual del proyecto.

"Somos bastante conscientes que ante todos los acontecimientos que han pasado, se ha generado una clara crisis que debemos aceptar en torno a nuestro programa. Así que queremos dirigirnos a todos ustedes que nos están viendo, que han sido nuestra manada desde no solamente este año, sino desde el año pasado, que nos han acompañado en las buenas, en las malas, en las peores y queremos dirigirnos con total transparencia", dijo.

En ese sentido expresó que la pausa temporal responde a la necesidad de implementar cambios estructurales en el programa. Por ello, el equipo decidió iniciar una revisión de los contenidos, las dinámicas al aires, los procesos de edición, la dirección y la producción, inclusive la composición del equipo.

"Hemos decidido iniciar un proceso de completa reestructuración integral de este programa, un proceso que va a contemplar definitivamente revisión de los contenidos que vamos a tener, las dinámicas que tenemos en el programa, lineamientos de edición, dirección, producción y toda la conformación del equipo en general", manifestó.

La medida se dará durante una semana en la que no transmitirán y retomarán el stream el lunes 30 de marzo, todo con el fin de recuperar la confianza de la audiencia y de los aliados comerciales.

Laura Spoya pide disculpas a Onelia

Laura Spoya, rompió el silencio luego de la ola de cuestionamientos que enfrentó en plataformas digitales por su reacción ante las imágenes de Mario Irivarren besando a una joven en una despedida de soltero.

"No es necesario el hate tan grande. No recibía comentarios tan agresivos desde hace muchos años. No me parece correcto que gente, a través de una pantalla, me escriba cosas tan graves. Si Onelia se ha sentido burlada por nosotros por la manera cómo iniciamos el programa, quizá no supimos manejar el tema definitivamente, las disculpas del caso. Yo le he escrito en privado, no apañamos, no justificamos, no aprobamos lo que sucedió, para nada", declaró con indignación.

Es en medio de esta crisis que 'La Manada' decidió iniciar un proceso de reconstrucción del programa, por lo que no transmitirán por una semana.