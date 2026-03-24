Onelia Molina revela que con Mario Irivarren todo era 50/50: "Yo invitaba la cena"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de semanas marcadas por la controversia, Onelia Molina decidió hablar sin filtros sobre su relación con Mario Irivarren y terminó generando conversación al confirmar que ambos compartían los gastos bajo un acuerdo 50/50.

Onelia Molina habla sobre Mario Irivarren

La modelo Onelia Molina volvió a colocarse en el centro de la atención tras sus declaraciones en Doble sentido, donde decidió hablar abiertamente sobre su expareja Mario Irivarren.

Todo esto ocurre luego de la difusión del ampay en el que el exchico reality fue captado besando a dos mujeres durante un viaje en yate en Argentina, situación que marcó el fin de la relación.

En medio de ese contexto, Onelia Molina optó por no evadir los temas incómodos y respondió con total naturalidad a las consultas sobre su vínculo con el exchico reality.

Onelia Molina confirma 50/50 con Mario Irivarren

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la forma en la que ambos manejaban sus gastos. Lejos de incomodarse, Onelia Molina confirmó que su relación con Mario Irivarren se basaba en un acuerdo equitativo.

"Mario en su momento pudo ser muy frío, pero también cambió y mejoró muchísimo. Sobre el tema económico, no era de que él asumiera todo, y eso tampoco me parece mal", explicó durante la transmisión.

La integrante de Esto es guerra detalló que esta dinámica era constante en diferentes situaciones, especialmente durante viajes o salidas.

"Sí, sí, muchas veces sí fue en los viajes. Había también veces donde él invitaba a la cena y otras veces donde yo invitaba a la cena", agregó, dejando claro que el famoso 50/50 era parte de su día a día como pareja.

Onelia Molina habló con Alejandra Baigorria

Onelia Molina confesó que se comunicó con Alejandra Baigorria días después del ampay difundido por Magaly, TV La Firme. "Si, yo hablé con Alejandra. Me habló el martes y bueno el viernes yo leo su mensaje", señaló Onelia en el podcast Doble sentido.

Así, la integrante de Esto es guerra remarcó que no tiene inconvenientes con Alejandra Baigorria. "No me gusta tener rencor. Bueno, todos me dicen '¿Cómo puedes perdonar cosas que te hicieron?', pero sorry, pero yo soy así. No me gusta llevarme mal con nadie", sostuvo.

Así, Onelia Molina confirmó que con Mario Irivarren todo se manejaba bajo un esquema 50/50, reafirmando su postura sobre la relación y dejando en claro cómo funcionaban los acuerdos económicos en medio de su mediática ruptura tras el ampay.