Pamela López LLORA al revelar que tiene problemas económicos: "Tengo que pagar muchas cosas"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López está pasando un momento complicado debido a que ha tenido enfrentamientos con otros participantes durante su estadía en 'La Granja VIP'. La expareja de Christian Cueva confirmó entre lágrimas que piensa permanecer todo el tiempo posible en el reality, debido a que quiere ganar dinero porque tiene muchas deudas pendientes.

Pamela López llora por deudas en reality

Desde que ingresó a 'La Granja VIP', Pamela ha estado envuelta en algunas polémicas y ha tenido enfrentamientos con figuras como Pati Lorena, quien hace unos días la recriminó por defender a su novio Paul Michael, llegando incluso a recordarle su tormentosa ruptura con Christian Cueva. El enfrentamiento generó el rechazo del público hacia Lorena.

Recientemente, en uno de los episodios del reality, se ve cómo Pamela rompe en llanto y afirma sentirse muy arrepentida de apoyar a la tiktoker. "Me arrepiento de haber salvado a esta mujer, todo el tiempo creando cizaña a todo el mundo", dijo entre lágrimas.

Asimismo, arremetió contra Pati Lorena por recordarle su relación con Cueva, la cual estuvo marcada por maltratos e infidelidades. "Todo el mundo se da cuenta de lo que habla. Qué golpe tan bajo, pero cada quien da lo que tiene", agregó.

Pamela López tiene problemas económicos

En una conversación con Mónica Torres, Pamela también reveló que su intención es quedarse el mayor tiempo posible dentro del reality, a pesar de que eso implica no ver a sus hijos durante más semanas, ya que quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible para solventar deudas pendientes.

"Yo te soy sincera, no sé si llegue al premio, creo que no, soy consciente, pero al menos apunto a quedarme lo mayor para poder ahorrar, para poder pagar muchas cosas que yo debo . Yo no sé de esto, de reality, ¿entiendes? No sé quién es real, no lo sé", dijo llorando.

Pamela cuenta cómo conoció a Cueva

En una íntima conversación, mientras cocinaban, Pati Lorena le preguntó a Pamela López cómo conoció al futbolista. La influencer se mostró un poco fastidiada y dijo que actualmente ya no lo conoce por su nombre, sino que lo tiene apodado como "el cacas", y procedió a contar la historia de cómo hablaron por primera vez.

Según dijo, todo ocurrió en 2012, cuando ella vivía en Trujillo y uno de sus amigos estilistas le comentó que tenía un amigo que había llegado de Lima y que lo acompañe a saludarlo. "Su descripción fue así: 'un chatito hasta las hue****, acompáñame a saludarlo y luego nos vemos en lo que habíamos quedado'", contó.

Pamela confesó que en ese momento Christian Cueva ya era futbolista, aunque no tan reconocido, ya que formaba parte de la San Martín. Continuando con su relato, dijo que Cueva la invitó a bailar y que al día siguiente le escribió un mensaje, por lo que empezaron a hablar. Como a ella le pareció gracioso, terminó enamorándose.

Es así que, Pamela López enfrenta una etapa complicada dentro de 'La Granja VIP', marcada por conflictos y emociones intensas. Pese a ello, se mantiene firme en su objetivo de permanecer en competencia, motivada por la necesidad de generar ingresos que le permitan afrontar sus deudas y asegurar estabilidad para su familia.