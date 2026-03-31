Pancho Rodríguez casi pierde la vida tras sufrir fuerte accidente en la playa: "Hoy lo cuento porque tuve suerte"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El susto fue real. Pancho Rodríguez, figura de Esto es guerra, estuvo a punto de perder la vida tras un fuerte accidente en la playa que lo dejó reflexionando sobre lo frágil que puede ser todo en cuestión de segundos.

Pancho Rodríguez sufre accidente en la playa

Todo ocurrió el domingo 29 de marzo, cuando Pancho Rodríguez se encontraba junto a su equipo de trabajo grabando unas tomas cerca del mar. El chico reality decidió pararse sobre unas rocas para lograr una mejor escena, sin imaginar que el escenario cambiaría en cuestión de segundos.

Según contó el propio Pancho, las olas estaban particularmente intensas ese día. Aun así, pensó que podría aprovecharlas para una toma más impactante. "Pensé que sería una buena toma... y casi fue la última", escribió en sus redes sociales, dejando en evidencia lo cerca que estuvo de una tragedia.

De pronto, una ola pegó fuerte en las piedras donde estaba, haciendo que pierda el equilibrio y caiga directamente al mar. El momento, grabado en video, muestra lo peligroso que fue todo y lo rápido que la situación se salió de control.

Pancho Rodríguez y su reflexión tras accidente

Tras lograr salir del agua por sus propios medios, Pancho Rodríguez tomó conciencia de lo que pudo haber pasado. El impacto del momento lo llevó a compartir una profunda reflexión con sus seguidores.

"Hoy lo cuento porque tuve suerte. La vida no avisa y a veces, un segundo decide si la cuentas... o no", escribió en Instagram, acompañando el mensaje con el video del accidente.

El chico reality también detalló los distintos escenarios que pasaron por su mente tras lo ocurrido. "Si al caer me golpeaba la cabeza, si no lograba reaccionar, o si me golpeaba alguna parte del cuerpo que me impidiera nadar contra la corriente...", expresó.

Finalmente, Pancho agradeció por seguir con vida y no haber sufrido consecuencias graves. "Gracias a Dios y a mi ángel de la guarda, no me pasó nada grave", agregó.

Incluso, contó que ese mismo fin de semana perdió su celular, aunque logró recuperarlo, haciendo una comparación directa con lo vivido: "Perdí mi celular y lo recuperé. Casi pierdo mi vida en un accidente en el mar y la recuperé".

El fuerte accidente en la playa que vivió Pancho Rodríguez, figura de Esto es guerra, pudo tener un desenlace fatal, pero terminó siendo una experiencia que lo hizo reflexionar sobre la vida y lo impredecible de cada instante.