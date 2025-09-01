¿La nueva reina del pop? Milett Figueroa sorprendería con una nueva faceta: "Cantante y compositora"

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa sigue sorprendiendo a sus seguidores y esta vez al subir historias en sus redes sociales, que dejarían entrever que está lista para una nueva faceta en su vida. Según el programa 'América Hoy', la modelo peruana se lanzaría como "cantante y sorprendería como compositora".

¿Milett se lanzaría como cantante y compositora?

En la más reciente edición del magazine 'América Hoy', el conductor del programa, Edson Dávila, dejó en shock a más de uno de los televidentes al anunciar que la pareja de Marcelo Tinelli, la popular 'Milechi' se estaría preparando para convertirse en "la nueva reina del pop". Seguidamente, mostraron un reportaje donde se evidenciaron las pruebas que avalarían esta inesperada incursión artística de la modelo.

Pues bien, se revelaron historias compartidas por la actriz peruana en su cuenta de Instagram. En ella se puede apreciar el siguiente mensaje: "Anoche con @cianesiverio viví un momento muy especial. Su talento y generosidad me inspiran profundamente. Qué bendición tenerte como amiga y compañera musical. Anoche me voló la cabeza, escúchenla que es puro arte @cianesiverio".

Las imágenes difundidas reflejarían que Milett Figueroa estaría tomando clases para poder demostrar todo su talento para el canto. Pero eso no sería todo, ya que no se trataría de temas de otros artistas que pensaría cantar, sino de uno propio.

La cantante Ciané llena de elogios a Milett por su talento para el canto.

Milett Figueroa se prepararía con Ciané Siverio

"¿Será que retomó sus clases de canto? ¿Eso quiere decir que Milett volverá a lanzar música? Al parecer se viene preparando y no la volveremos a cantar como antes (...) Milett se convertirá en la nueva reina del pop, ya que su partner Ciané, así lo publicó", se escucha decir en la nota que reveló la nueva faceta de la exintegrante de la serie 'De vuelta al barrio'.

Seguidamente, la producción del magazine se comunicó con la artista pop peruana, Ciané Siverio, quien estaría "entrenando" y preparando a la novia de Tinelli para que su nuevo proyecto: "una nueva pop queen viene en camino", escribió en redes.

"Estamos ahí encargándonos de un nuevo proyecto que Milett tenía hace tiempo. Es una composición de ella, estamos trabajando en un proyecto para ella. (...) Ella es una gran escritora y tiene mucho que decir", indicó Ciané en televisión.

Revelan que Milett Figueroa se lanzaría como cantante con tema propio.

De esta manera, se reveló que Milett Figueroa estaría alistándose para incursionar como cantante y compositora de la mano de la artista pop peruana, Ciané Siverio, según el programa 'América Hoy'.