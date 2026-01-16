Famoso ACTOR confiesa que le fue INFIEL a su esposa el mismo día de su boda: "Me sentía tan culpable"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Escándalo en el mundo del entretenimiento! Un famoso actor de telenovelas dejó sorprendido a más de uno de sus seguidores al revelar que le fue infiel a su esposa el mismo día de su boda. Un episodio de su pasado que mantuvo en secreto durante muchos años.

Actor de telenovelas engañó a su esposa

La farándula internacional vuelve a remecer. Pues bien, el famoso actor Fernando Carrillo vuelve a ser el protagonista de los titulares de medios de espectáculos, y esta vez no por sus declaraciones o confesión de haber mantenido una relación amorosa con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien incluso calificó como "una mujer leal,honesta y noble", sino porque esta vez destapó un secreto sobre su vida amorosa.

El galán de telenovelas reveló en el programa 'El minuto que cambió mi destino' que le había sido infiel a su primera esposa, la actriz Catherine Fulop, el mismo día en que contrajeron matrimonio civil.

Según su relato, en aquel entonces todo estaba listo para su matrimonio y tras darse el 'sí, acepto', ambos regresaron a la casa donde vivía con sus padres, sin imaginar que tendría un inesperado reencuentro con nada más ni nada menos que con una vecina con quien, tiempo atrás, había una evidente atracción que podría escalar a más que un simple 'hola'.

Revela cómo le fue infiel a Catherine Fulop

El artista venezolano sostuvo que al ver a la vecina no pudo aguantar la tentación y le fue infiel a Fulop el mismísimo día de su boda civil. "¿Qué hace uno a los 20 años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico?", expresó en un inicio como un intento de justificación por su acción.

Sin embargo, rápidamente calificó el hecho como un acto de "inmadurez" que estuvo influido por su juventud, el alcohol y la euforia del reciente matrimonio. Fernando Carrillo aseguró que estaba arrepentido y, al no poder más con su conciencia, decidió revelarle todo a su esposa antes de su otra boda que sería religiosa.

"La noche de la boda por la iglesia me sentía tan culpable, tan mal, tan sucio, y la amaba profundamente", puntualizó Carrillo al recordar ese episodio en su vida, que según agregó, quería empezar su matrimonio "limpio y sin mentiras".

Actriz perdonó a Fernando Carrillo

Tras escuchar su revelación, la actriz Fulop optó por perdonarlo; sin embargo, el matrimonio solo duró cuatro años, ya que ambos terminaron divorciándose por diferencias irreconciliables. El caso fue catalogado como el más mediático en la industria del entretenimiento internacional.

Catherine Fulop, quien hoy vive un matrimonio sólido con Ova Sabatini, ya había dado pistas de este engaño en el pasado, pero escuchar los detalles de boca del propio Carrillo ha vuelto a encender las redes sociales y el escándalo en el campo de la actuación.

De esta manera, el reconocido actor de telenovelas, Fernando Carrillo, sorprendió a todos al recordar que le fue infiel a su esposa el mismo día de su boda civil, y nada más ni nada menos que con una vecina.