Úrsula Corberó, la inolvidable Tokio en 'La Casa de Papel', confirma que será mamá: "Esto no es IA"

La actriz Úrsula Corberó, recordada por su papel de Tokio en La Casa de Papel, ha compartido con el mundo su gran noticia al anunciar que está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el actor argentino Chino Darín. El anuncio despertó una ola de emoción entre sus seguidores.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Úrsula Corberó subió una fotografía que dejó a todos con la boca abierta, donde aparece posando con ternura y mostrando su pancita de embarazada en un avanzado estado de gestación.

La actriz acompañó la postal con un mensaje breve pero contundente: "Esto no es IA" , así dejó en claro que no se trataba de un montaje ni de una imagen generada por computadora, sino de una noticia más que real.

La respuesta de sus fans fue inmediata. En pocas hora, el post superó los 2 millones de "likes" y cientos de mensajes. Entre comentarios de corazones, felicitaciones y buenos deseos, la noticia corrió como pólvora por todo internet, convirtiéndose en tendencia mundial.

La publicación de Úrsula Corberó también llamó la atención de sus colegas. Figuras como Georgina Rodríguez, Camila Cabello, Emilia Mernes y Hiba Abouk no tardaron en reaccionar, dejando mensajes de felicitación y sumándose a la celebración virtual.

Por su parte, Chino Darín también se sumó a la emoción del momento. Aunque no aparece físicamente en la foto, fue etiquetado directamente sobre el vientre de su pareja. Además, compartió la publicación en sus historias de Instagram junto a varios emojis de corazones.

Historia de amor de Úrsula y Chino

La historia de amor de esta pareja ya es conocida por muchos, pero vale la pena recordarla. Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en 2015, durante las grabaciones de la serie La Embajada. Desde ese instante, nació una relación que se ha mantenido fuerte a lo largo de los años, marcada por la discreción y el apoyo mutuo.

Durante la pandemia, ambos decidieron convivir en Buenos Aires, ciudad natal de él. Luego se instalaron en Barcelona, donde actualmente residen y desde donde ahora comparten esta nueva etapa. En total, llevan una década juntos, y su romance se ha consolidado como uno de los más estables y admirados del espectáculo hispano.

¿Quién es Úrsula Corberó?

Para quienes aún no conocen en detalle a la protagonista de esta historia, Úrsula Corberó es considerada una de las actrices españolas más internacionales de su generación.

Su carrera despegó en la serie Física o Química, donde interpretó a Ruth entre 2008 y 2011. Años después, alcanzó el estrellato mundial gracias a su papel de Tokio en La Casa de Papel, personaje que se convirtió en ícono global tras la distribución de la serie por Netflix.

Su salto internacional la llevó a Hollywood, participando en la película Snake Eyes de la franquicia GI Joe y en producciones junto a figuras como Antonio Banderas. Además, se ha convertido en referente de moda, colaborando con marcas de lujo como Bulgari, Loewe o Cartier.

Úrsula Corberó confirmó que será mamá y lo hizo de una manera que rápidamente se viralizó, recordándole al mundo que detrás de Tokio, el personaje que inmortalizó en La Casa de Papel, hay una mujer que vive un momento irrepetible.