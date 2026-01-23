Valeria Piazza SORPRENDE al aparecer en comisaría tras caso de ESTAFA: "Tengan cuidado"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ex reina de belleza, Valeria Piazza, sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una imagen que evidencia que acudió a comisaría. La preocupante situación llamó la atención a más de uno.

Valeria Piazza aparece en comisaría

La también conductora de televisión recurrió a su cuenta oficial de Instagram, el último jueves 22 de enero, para evidenciar una penosa situación que atravesó cuando estaba en compañía de una de sus mejores amigas.

Em sus historias de la mencionada red social se observa la fotograía de un agente de la PNP en lo que sería una oficina de una dependencia perteneciente la mencionada institución, aspecto que llamó mucho más la atención de sus fieles seguidores.

"En la comisaría poniendo una denuncia porque le robaron el celular a María Paz González Vigil y me estafaron. Tengan cuidado si Paz les escribe por WhatsApp. Son ladrones", escribió junto a la instantánea.

Publicación de Valeria Piazza en Instagram

Los descargos de María Paz González Vigil

Por su parte, la amiga de Valeria Piazza, María Paz González Vigil usó sus redes sociales para alertar a sus allegados que fue víctima de la inseguridad ciudadana tras el robo de su dispositivo móvil.

"Gente por si acaso me acaban de robar el celular y están pidiendo plata por WhatsApp, no soy yo. He venido acá a bloquear mi Whatsapp para que no puedan seguir sacando plata, pero por favor no hagan caso, ¿ok? No soy yo", manifestó la pareja de Jesús Alzamora en un video publicaco en su cuenta oficial de Instagram.

Niegan visa a Valeria Piazza

Este hecho, ocurre tan solo días después que Valeria Piazza revelara que le negaron la visa a Australia, pese a que contaba con los permisos vigentes para ingresar a otros países.

Al respecto, durante una transmisión en vivo, la ex reina de belleza sostuvo que ello se debió a un error en la documentación presentada. Lo que desencadenó en que cancelara, de último momento, un viaje que ya lo tenía completamente organizado y que a su vez generó una pérdida considerable de dinero. Eso sí, hizo mea culpa y reconoció que subestimó requisitos exigidos.

Como vemos, Valeria Piazza sorprendió al aparecer en una comisaría hecho que la llamó demasiado la atención de sus seguidores de las rede sociales. Resulta que acudió a una comisaría debido a que su amiga María Paz González Vigil fue víctima del robo de su celular