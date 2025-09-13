Alerta en Arequipa: Voraz incendio forestal se registra en las faldas del volcán Misti

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), alertó de un incendio forestal que se viene registrando en las faldas del volcán Misti, en Arequipa, que principalmente afecta terrenos cercanos al distrito de Miraflores.

Faldas del Misti se incendian

Según COER la emergencia inició desde horas de la mañana de este sábado 13 de septiembre, viene afectando cobertura vegetal compuesta por pastos naturales en terrenos cercanos al cementerio del distrito de Miraflores.

El organismo ha venido realizando coordinaciones con las autoridades del gobierno local coordinaron con el municipio provincial de Arequipa y distrital de Chihuata para atender la emergencia, por ello hasta el lugar siniestrado acudió personal del área de Seguridad Ciudadana en conjunto con equipos de los Bomberos Voluntarios del Perú.

Las unidades de emergencia trataron de controlar parte del incendio, sin embargo, el fuego logró avanzar también hasta el distrito de Mariano Melgar y Alto Selva Alegre. Aunque hasta el momento las municipalidades no han reportado daños humanos han recomendado a los ciudadanos mantener su distancia de las labores para la atención al siniestro.

Tras #IncendioForestal registrado esta mañana en el distrito de Miraflores, provincia Arequipa (Arequipa), gobierno local coordina con el municipio provincial de Arequipa y distrital de Chihuata las acciones de respuesta para la atención del siniestro. (1/2) pic.twitter.com/KcF2d9fyxn — COEN - INDECI (@COENPeru) September 14, 2025

Solicitan apoyo de autoridades de alto nivel

Debido a la expansión del incendio hacia otras zonas, las autoridades locales vienen pidiendo el apoyo de autoridades de alto nivel como el COER, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), así como las Fuerzas Armadas, pues el fuego logró llegar hasta lugares con difícil acceso.

Es en ese sentido que, ciudadanos de la 'Ciudad Blanca' han venido reportando a través de imágenes como se observa el avance del incendio desde sus localidades. En las fotografías y videos se observa una cortina de fuego en la parte baja del volcán Misti, que ha dado inicio hace, aproximadamente, 8 horas.

A través de un mensaje enviado mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), se informó a la ciudadanía la expansión del incendio a diferentes distritos de Arequipa. Por ello recomendaron no intervenir durante el siniestro, evacuar de ser necesario, así como el uso de mascarillas y lentes para proteger las nariz, boca y ojos.

Según las autoridades, logaron controlar el 85% del fuego, sin embargo, con la llegada de la noche, los vientos y el difícil acceso favoreció que el siniestro se extienda. Es por estas razones que ciudadanos de Arequipa han reportado cómo se observa el avance del incendio en las faldas del volcán Misti desde sus localidades.