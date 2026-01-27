Arequipa: Intervienen a adulta mayor que intentó ingresar más de 3 mil soles para familiar recluso en penal

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre la intervención realizada el viernes 23 de enero en el penal de Arequipa, donde una adulta mayor de 89 años fue sorprendida intentando ingresar más de 3,500 soles en efectivo ocultos en su cuerpo.

El hecho se produjo a las 09:47 horas en el área de ingreso principal, cuando agentes penitenciarios detectaron que la mujer llevaba 35 billetes de 100 soles envueltos en una tela blanca a la altura del abdomen.

La intervenida, identificada como Susana Enríquez Rojas de Álvarez, se dirigía a visitar a su hijo, el interno Luis Álvarez Enríquez, recluido en el pabellón 1, ambiente 4, citado por la asistenta social del recinto.

Normativa vigente

De acuerdo al Reglamento General de Seguridad del INPE, está permitido el ingreso de dinero en efectivo a los establecimientos penitenciarios hasta un máximo de 339 soles, equivalente al 30% del sueldo mínimo vital. Esta disposición busca evitar el ingreso de sumas elevadas que puedan ser utilizadas para actividades ilícitas dentro de los penales.

La cantidad encontrada en poder de la adulta mayor excedía ampliamente lo permitido, por lo que se procedió a dar aviso inmediato a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Medidas de control

El INPE destacó que esta intervención se realizó en cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas por el gobierno central, que buscan extremar el control en los accesos a los penales del país.

La institución reiteró que continuará desplegando esfuerzos para frenar oportunamente el ingreso de sustancias, objetos y dinero en exceso, con el objetivo de mantener el orden y la autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

Este tipo de hallazgos refuerza la necesidad de controles estrictos en los penales, donde el ingreso de dinero o bienes no autorizados puede derivar en prácticas de corrupción, tráfico interno o privilegios indebidos para determinados internos. Este control se suma a otras acciones recientes del INPE que buscan garantizar la seguridad y la transparencia en la administración penitenciaria.

La intervención en el penal de Arequipa evidencia la importancia de aplicar rigurosamente el Reglamento General de Seguridad. El intento de ingresar más de 3,500 soles, frente al límite de 339 permitido, refleja los riesgos que enfrentan los establecimientos penitenciarios y la necesidad de mantener controles estrictos para preservar el orden y evitar irregularidades.