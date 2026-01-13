Carnaval de Cajamarca 2026: Cuándo empieza y cuáles son los días más importantes de la tradicional fiesta

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ya se siente la previa del Carnaval de Cajamarca 2026, una de las fiestas más grandes del Perú. Tener claras las fechas y los días clave es básico para disfrutar al máximo todo lo que Cajamarca ofrece.

Cuándo empieza el Carnaval de Cajamarca 2026

Cajamarca ya se alista para su Carnaval 2026, que va del 14 al 18 de febrero. Serán cinco días llenos de comparsas, música, chorros de agua, pintura y fiesta a lo grande.

Desde antes ya se siente la vibra del carnaval, pero la verdadera fiesta empieza cuando llega Ño Carnavalón. Este personaje, todo un símbolo de la alegría y la jato, abre la puerta a días llenos de actividades que prenden a toda Cajamarca.

Cada año, Cajamarca se llena de gente de todo el país y de afuera que viene a gozar el carnaval, comer rico y sentir la tradición en carne propia.

Cuáles son los días más importantes del carnaval

El Carnaval de Cajamarca 2026 cuenta con un cronograma bien marcado, donde cada día tiene un significado especial:

Sábado 14 de febrero - Entrada de Ño Carnavalón:

Es el arranque oficial de la fiesta. Comparsas, patrullas y vecinos acompañan el recorrido del personaje principal por las principales calles de la ciudad.

Domingo 15 de febrero - Concurso de patrullas y comparsas:

Uno de los días más coloridos. Los barrios muestran sus mejores trajes, coreografías y canciones en una competencia llena de creatividad y humor.

Lunes 16 de febrero - Gran Corso:

Considerado el día más multitudinario. Carros alegóricos, danzas y música recorren Cajamarca ante miles de personas.

Martes 17 de febrero - Velorio de Ño Carnavalón:

Un acto simbólico que mezcla sátira, música y tradición. Se "despide" al personaje con mucho humor cajamarquino.

Miércoles 18 de febrero - Entierro de Ño Carnavalón:

Con este evento se cierra el carnaval. Es una despedida festiva que marca el fin de los días centrales.

Cajamarca, destino ideal durante el carnaval

Durante el Carnaval de Cajamarca 2026, la ciudad no solo ofrece fiesta, sino también historia y paisajes. Lugares como el Cuarto del Rescate, el mirador de Santa Apolonia, las Ventanillas de Otuzco y Cumbemayo son paradas obligatorias para quienes aprovechan el viaje.

Además, la gastronomía cajamarquina se vuelve protagonista, con platos típicos que acompañan cada jornada de celebración.

Así, el Carnaval de Cajamarca 2026 se va a gozar a full del 14 al 18 de febrero, con fiesta, tradición y turismo. Además de vacilar en las calles, los visitantes podrán recorrer su historia, ver paisajes y darse gusto con la comida cajamarquina.