Comuneros bloquean ruta Jauja-Tarma en protesta contra obras en laguna Tragadero

08/09/2025

La medianoche del lunes 8 de septiembre, comuneros de la zona de la laguna Tragadero iniciaron un paro indefinido en rechazo a las obras programadas por el Gobierno Regional de Junín (GORE Junín).

El conflicto se desató luego de que funcionarios del GORE llegaran al lugar con maquinaria pesada, motobombas, grúas y otros equipos destinados a realizar trabajos de desembalse y dragado.

Los comuneros, sin embargo, se opusieron al ingreso de las maquinarias y decidieron bloquear la ruta Jauja-Tarma en señal de protesta.

Según informaron, tomaron esta medida tras el vencimiento de los plazos establecidos para que las autoridades cumplieran compromisos previos con la población.

Los pobladores expresaron su malestar por la demora en la ejecución de los trabajos y exigieron que el GORE cese de manera definitiva las obras en la laguna.

Ruta Jauja-Tarma completamente bloqueada

La protesta provocó el cierre total de la carretera en distintos puntos. Pasascucho quedó completamente bloqueadoo por piquetes de comuneros, quienes también quemaron llantas para impedir el paso de vehículos.

Hasta el momento, no se ha reportado presencia de la Policía Nacional en la zona, aunque tampoco se registraron daños materiales ni personales durante la jornada de protesta.

La interrupción del tránsito afecta directamente a transportistas y pasajeros que cubren la ruta Jauja-Tarma-Tarma-Jauja, por lo que se recomienda tomar precauciones y prever rutas alternas, ya que el bloqueo es indefinido. La situación mantiene en alerta a los viajeros de la región, debido a que no hay pase en ninguno de los tramos afectados.

Retiro de maquinaria y tensión en aumento

Entre los equipos trasladados por el GORE Junín se encontraba un generador de 220 kilowatts para abastecer a las electrobombas de alta capacidad, además de una grúa de 12 toneladas destinada a instalar un sistema de dragado en el sector Milpo 1. Sin embargo, la resistencia de los comuneros impidió cualquier avance en los trabajos.

Ante la falta de acuerdos y la negativa de los manifestantes, las autoridades regionales decidieron retirar las maquinarias y los vehículos del lugar, retornando hacia la ciudad de Jauja. A pesar de esta retirada, la población continúa movilizada y mantiene el bloqueo de vías como medida de presión.

La tensión entre comuneros y autoridades permanece latente, mientras la población espera que se atiendan sus reclamos y que se encuentre una salida al conflicto. Por ahora, la medida de fuerza sigue en pie y mantiene paralizada la transitada ruta Jauja-Tarma.