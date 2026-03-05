Conmoción en el deporte peruano: Futbolista desparece en playa El Colorado, en Huacho

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico hecho ha conmocionado a la población de Huacho, donde un reconocido futbolista fue reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente en la playa El Colorado. Pese al esfuerzo del personal de salvataje y de la Policía Nacional, su cuerpo no ha podido ser hallado.

Futbolista desaparece en playa de Huacho

El futbolista huachano Adrián de la Cruz Danos, ingeniero de profesión que militaba en el club Sport Andahuasi, disputó y ganó su encuentro por la Liga de Fútbol de Sayán frente al Bayer Muni con el resultado 1 a 0, con el mismo compromiso con el que afrontaba la vida.

Horas después, el destino lo llevó hacia la playa El Colorado, en Huacho, donde compartió momentos con familiares y amigos. Desafortunadamente, el mar lo envolvió entre sus aguas la tarde del pasado domingo 1 de marzo aproximadamente a las 6 de la tarde.

De acuerdo a información de testigos el joven deportista fue arrastrado por la corriente del balneario perdiéndose de vista en cuestión de minutos. Trascendió que en ese instante había presencia de una bandera roja que alertaba del peligro por el fuerte oleaje y desde entonces no ha sido localizado.

Tras su desaparición el hecho fue reportado a las autoridades. Fue así que personal de la Policía Nacional así como de la Marina de Guerra han intensificado la búsqueda del jugador con buzos y motos acuáticas. En medio de esta situación, su familia ha solicitado apoyo para que estas labores de rescate continúen para hallarlo.

Familiares realizan vigilia

La noche del reciente miércoles 4 de marzo, familiares y amigos del deportista nacional realizaron el segundo día de vigilia reuniéndose en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora de Fátima.

Todos unidos elevaron plegarias y oraciones por Adrián de la Cruz teniendo la esperanza y fe de poder hallarlo. Por tal razón invocaron a las autoridades para que continúen con las labores de rescate y brindando apoyo.

"Tenemos fe de que mi hermano va a regresar. Lo último que se pierde es la fe, vamos a seguir rezando , la gente también que nos apoye con las oraciones para que mi hermano pueda regresar. El puerto se comunicó conmigo y me dijo que nos iban a brindar yates, drones y un submarino, otras personas también nos están apoyando", sostuvo su hermana Alexia.

