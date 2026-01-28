Tragedia en Puno: Choque de un bus contra una vivienda deja un fallecido y varios heridos

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un bus de la empresa 'Héroes del Pacífico' protagonizó un aparatoso accidente tras colisionar contra una vivienda en el distrito de Pichacani, a la altura de Laraqueri, en Puno, dejando un saldo preliminar de un fallecido y varios heridos.

Accidente en sector Pichacani-Laraqueri

Un nuevo accidente de tránsito generó conmoción en el país. De acuerdo a los primeros reportes, un bus interprovincial de la empresa 'Héroes del Pacífico' que cubría la ruta Tacna-Puno, protagonizó un siniestro vehicular en la madrugada de este miércoles, 28 de enero, precisamente alrededor de las 4:00 a.m.

El conductor habría perdido el control del vehículo hasta despistar y chocar frontalmente contra una vivienda. La policía y los servicios de emergencia, SAMU y bomberos de Puno, llegaron al lugar del accidente para brindar asistencia y realizar las investigaciones correspondientes.

Lamentablemente, se reportó que el incidente dejó un fallecido: se trataría del chofer del bus, que quedó entre los fierros retorcidos tras el impacto del vehículo contra la vivienda. El siniestro también generó daños materiales severos en la infraestructura del bus y en la vivienda afectada.

Heridos trasladados a hospital en Puno

Asimismo, las autoridades reportaron que el accidente también dejó, hasta el cierre de esta nota, un saldo preliminar de 12 personas heridas, quienes fueron trasladados al servicio de emergencia del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno para recibir atención médica, entre ellos, dos menores de edad.

Preliminarmente, de acuerdo a los testimonios de los lesionados, el conductor se habría quedado dormido al volante; sin embargo, el caso sigue siendo materia de investigación para determinar las causas exactas que dieron origen a esta tragedia en la región.

El incidente recordó la importancia de hacer un llamado a las empresas de transporte interprovincial a reforzar las medidas de seguridad y prevención de accidentes en sus unidades.

Otro accidente de tránsito en Perú

Lamentablemente, el accidente en Puno no sería el único que se registró esta semana y que ha generado conmoción en el país. Pues bien, en la mañana del último lunes 26 de enero, un bus del Metropolitano chocó contra la base del puente de la estación México, en Lima.

De acuerdo a los últimos reportes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el accidente dejó un saldo de al menos 46 heridos por el inesperado impacto que movilizó siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios para brindar los primeros auxilios.

